مسابقات نیمه نهایی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت.

وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت.

