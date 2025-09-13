استاندار هرمزگان از امضای تفاهم‌نامه استقرار دستگاه شتاب‌دهنده خطی پرتودرمانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس خبر داد؛ اقدامی که به گفته او نقطه‌عطفی در «نهضت سلامت» استان و پایانی بر رنج سفر بیماران برای درمان به دیگر شهرهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور نمایندگان استان و مدیران حوزه سلامت گفت: با همت دانشگاه علوم پزشکی، مشارکت نماینده مردم بندرعباس در مجلس، همراهی صنایع غرب استان و حمایت وزارت بهداشت، دستگاه پیشرفته پرتودرمانی تا چندی دیگر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: کمبود این تجهیزات در سال‌های گذشته بیماران را مجبور به سفر به استان‌های دیگر کرده بود و این اقدام، علاوه بر تسهیل دسترسی، عدالت درمانی را در هرمزگان گسترش می‌دهد.

آشوری تازیانی همچنین از افتتاح بخش دیالیز بیمارستان کودکان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه خدمات حیاتی به نوزادان و کودکان استان ارائه خواهد داد.

