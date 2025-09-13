باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی تیمش برابر فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: بعد از وقفه‌ای که به دلیل فیفا‌دی در لیگ به وجود آمد، ما تمرینات خوبی داشتیم و امروز هم بازی خوبی انجام دادیم و هنوز به استاندارد‌هایی که در ذهن‌مان هست نرسیدیم. پس از دریافت گل به بازی بازگشتیم و روندمان خیلی بهتر شد. نکته مثبت امروز این بود که بازی خوبی انجام دادیم، اما هنوز به تکامل نرسیدیم و تازه هفته سوم است. در هفته‌های گذشته تمام بازیکنان‌مان را در اختیار نداشتیم. مطمئناً در هفته‌های آینده بازی‌های بهتری انجام می‌دهیم و به بالای جدول خواهیم رسید.

او درباره استفاده از میلاد محمدی در پست دفاع راست گفت: میلاد محمدی امروز بازی خوبی انجام داد و گلی هم که دریافت کردیم روی خطای بیفوما بود. سهیل صحرایی در اردوی تیم امید آسیب دید و سرژ اوریه هم مصدوم است و امروز تصمیم گرفتیم از داشته‌های‌مان به این شکل استفاده کنیم. هر مربی یک دید دارد و هر بازیکنی که تعویض می‌شود معنی‌اش آن نیست که بد بازی کرده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس بیان کرد: چمن خیلی خوب بود، اما ورزشگاه خانگی ما آزادی است، چون سال‌ها در آزادی بازی کرده‌ایم. هر تیم در هر بازی استراتژی خاص خودش را دارد. ما دربازی با سپاهان استراتژی‌های متفاوتی داشتیم و امروز هم از تاکتیک دیگری بهره بردیم. شاید اگر در اوایل نیمه دوم گل نمی‌خوردیم، شرایط جریان بازی طور دیگری رقم می‌خورد. ما امروز بازی‌مان را در حالی انجام دادیم که چند بازیکن‌مان را در اختیار نداشتیم. تیم ما باید کامل در کنار هم باشد، ولی از روندمان راضی هستیم.

هاشمیان درباره تعویض بیفوما تصریح کرد: تمام بازیکنانی که ما داریم خوب هستند، اما همه باید در پازلی که داریم نقش‌شان را ایفا کنند. ما برای تعویض‌های‌مان دلیل داشتیم و تعویض کردن آنها جنبه بد بازی کردن ندارد. بیفوما تا لحظه‌ای که در زمین حضور داشت، خوب بازی کرد. ما می‌خواستیم از تمام نیروهای‌مان برای نتیجه‌گرفتن استفاده کنیم.

او در واکنش به انتقاد هواداران پرسپولیس از شرایط این تیم اظهار کرد: ما خودمان را با هیچ تیمی مقایسه نمی‌کنیم و هر تیمی فلسفه خاص خودش را دارد. زمانی که من نبودم پرسپولیس یارگیری کرد. شاید در آن زمان هنوز هیچ تیمی اقدام به جذب بازیکن نکرده بود. بعد از آمدن من هم سه بازیکن خوب گرفتیم. ما با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی انجام دهیم. بازیکنان بزرگی به ما پیام دادند که در تیم‌های بزرگی بازی کردند. ما خیلی از بازیکنان را دیدیم تا تیم‌مان را تقویت کنیم، زمانی که فرصت نقل‌وانتقالات تمام می‌شود انتخاب بازیکن سخت‌تر می‌شود. ما در حال جست‌و‌جو هستیم و در زمان مناسب بازیکن می‌گیریم. هواداران حق دارند، اما از آن طرف هم باید ببینند که پرسپولیس در زمان نقل‌وانتقالات بازیکن گرفت و بعد از آن مربی عوض شد و پس از آن هم سه بازیکن گرفتیم. شما فراموش نکنید که جمع کردن سریع چنین کادر فنی کار راحتی نبود. قطعاً بازیکنی که بتواند به ما کمک کند حتماً جذب می‌شود.