استاندار هرمزگان با تأکید بر جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در پیشرفت استان گفت: با همگرایی دولت، خیرین و جامعه، نهضت مدرسه‌سازی، ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد عدالت آموزشی در هرمزگان به سرانجام خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در جریان بازدید از مدارس بندرعباس اظهار کرد: نقطه آغاز هر تحول اجتماعی، تربیت نیروی انسانی توانمند است و هرمزگان باید از این ظرفیت به‌طور کامل بهره ببرد.

وی افزود: تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس در قالب نهضت مدرسه‌سازی ساخته شده، اما این تنها بخشی از مسیر است و باید در کنار آن کیفیت آموزش افزایش یابد و عدالت آموزشی برقرار شود تا دانش‌آموزان مناطق محروم نیز فرصت برابر برای یادگیری و پیشرفت داشته باشند.

آشوری تازیانی با بیان اینکه بازار کار امروز به نیروهای ماهر نیاز دارد، تصریح کرد: آموزش و پرورش باید دانش‌آموزان را به مهارت‌های علمی، اجتماعی و شغلی مجهز کند تا در آینده نقش‌آفرین توسعه هرمزگان باشند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: نگاه ما به آموزش و پرورش، نگاه یک زنجیره کامل از مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری تا مدرسه‌داری است و این مسیر تنها با همراهی خیرین، خانواده‌ها و مردم محقق می‌شود.

منبع:استانداری هرمزگان

برچسب ها: استاندارهرمزگان ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
رایزنی استاندار هرمزگان برای افزایش سهمیه برق استان
پیام تبریک استاندار هرمزگان در آغاز سال نو
دستور استاندار هرمزگان بر تسریع تکمیل طرح‌های بزرگ استان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلوع امید در پیامبر اعظم (ص)؛ هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان، نماد عدالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی
اتمام فاز نخست عملیات مرمت گنبد سرخ بندرعباس
دستگاه پیشرفته پرتودرمانی در بیمارستان‌شهید محمدی بندرعباس راه اندازی میشود
آخرین اخبار
دستگاه پیشرفته پرتودرمانی در بیمارستان‌شهید محمدی بندرعباس راه اندازی میشود
طلوع امید در پیامبر اعظم (ص)؛ هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان، نماد عدالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی
اتمام فاز نخست عملیات مرمت گنبد سرخ بندرعباس
نوروز دریا؛ سرود کهن زندگی در موج‌های خلیج فارس
افتتاح سینما مسجد در روستای گورزانگ میناب
تردد از بندر شهید حقانی بندرعباس متوقف شد