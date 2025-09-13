باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در جریان بازدید از مدارس بندرعباس اظهار کرد: نقطه آغاز هر تحول اجتماعی، تربیت نیروی انسانی توانمند است و هرمزگان باید از این ظرفیت بهطور کامل بهره ببرد.
وی افزود: تاکنون یکهزار و ۵۰۰ کلاس درس در قالب نهضت مدرسهسازی ساخته شده، اما این تنها بخشی از مسیر است و باید در کنار آن کیفیت آموزش افزایش یابد و عدالت آموزشی برقرار شود تا دانشآموزان مناطق محروم نیز فرصت برابر برای یادگیری و پیشرفت داشته باشند.
آشوری تازیانی با بیان اینکه بازار کار امروز به نیروهای ماهر نیاز دارد، تصریح کرد: آموزش و پرورش باید دانشآموزان را به مهارتهای علمی، اجتماعی و شغلی مجهز کند تا در آینده نقشآفرین توسعه هرمزگان باشند.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: نگاه ما به آموزش و پرورش، نگاه یک زنجیره کامل از مدرسهسازی و مدرسهیاری تا مدرسهداری است و این مسیر تنها با همراهی خیرین، خانوادهها و مردم محقق میشود.
