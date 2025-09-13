فرمانده انتظامی شهرستان کارون گفت: عامل تیراندازی به سمت اماکن خصوصی در این شهرستان با اشراف اطلاعاتی پلیس شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید قاسم موسوی عصر شنبه در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی به سمت اماکن خصوصی در این شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات شهرستان با اشراف فنی و شگرد‌های خاص پلیس، عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آن را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کارون تصریح کرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده و مواجه وی با مستندات موجود، به تیراندازی با اماکن خصوصی اعتراف کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، خاطرنشان کرد: جامعه به هیچ وجه جولانگاه اوباش و مجرمان نخواهد بود و پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی پلیس

