وزیر کار در پاسخ به دعوت وزیر کار قطر برای حضور در نشست «توسعه اجتماعی» سازمان ملل بر تبدیل این نشست به عنوان مطالبه‌ای علیه جنگ افروزان جهانی رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پاسخ «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «صمیخ المری» وزیر کار قطر به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب آقای «علی بن سعید بن صمیخ المری» وزیر کار محترم دولت قطر

با سلام واحترام.

در آغاز حمله ظالمانه و غیرقانونی رژیم صهیونیسیتی را به خاک قطر محکوم می‌کنم و از صمیم قلب با خانواده‌های آسیب دیده و همه مردم قطر ابراز همدلی و همدردی می‌نمایم.
یقین دارم استقلال، امنیت و عزت قطر همچون گذشته از هر خطر مصون است. حمله به قطر امتداد حمله به غزه، لبنان، سوریه و ایران و بخشی از پروژه نظام سلطه است. رژیم صهیونیستی و حامیان او تنها کودکان و مردم بی پناه را هدف قرار نداده‌اند آنها تنها نسل کشی نمی‌کنند آنها ویرانگر تمدن‌های کهن بشری در این منطقه و جهان هستند. پروژه آنها حاکمیت ترس بر جهان است.

در مقابل این پروژه ضد بشری باید همه متحد شویم و از هر فرصتی برای خنثی سازی آن و برقراری صلح تلاش کنیم. اجلاس جهانی ۱۳ آبان در دوحه بدون تردید یکی از این فرصت هاست. روسای کشور‌ها و وزرای کار را در دوحه فراخوانده‌اید که در مورد توسعه اجتماعی سخن بگویند. توسعه اجتماعی و همه اهداف زیبای این نشست می‌تواند نقش تزویر و پوشاندن زشتی‌های نظام سلطه جهانی داشته باشد یا گامی مهم برای تغییر شرایط موجود بردارد.

اکنون دیگر مشخص شده است توسعه اجتماعی، کار شایسته و همه حرف‌های زیبای سازمان بین المللی بدون صلح پایدار غیرممکن است. می‌توانیم این نشست بین المللی را بر خلاف نشست‌های مرسوم تبدیل به مطالبه‌ای بر علیه جنگ افروزان جهانی بسازیم. ما قدرت زیادی برای اصلاح نظام جهانی و برقراری صلح پایدار داریم. اگر کشور‌های این منطقه بخواهند می‌توانند هزینه جنگ را به شدت افزایش دهند. چرا کشتن کودکان و تجاوز علیه کشور‌ها هیچ هزینه‌ای ندارد؟ هزینه‌های تسلیحاتی و جنگ برای آنها رونق اقتصادی به ارمغان می‌آورد. آنها با فروش تسلیحات کارخانه‌های خود را رونق می‌بخشند و از دام رکود رها می‌شوند، اما برای سایر مردم جهان مرگ و ویرانی به وجود می‌آورند.

چند نقطه از جهان همچون کشور‌های خلیج فارس این همه ظرفیت‌های جهانی دارد؟ ما می‌توانیم از ظرفیت‌های انرژی و ژئوپلیتیک خود برای افزایش هزینه‌های جنگ استفاده کنیم. آنچه بیشتر به حوزه من و شما به عنوان وزرای کار مرتبط است افزایش تعاملات اقتصادی و نیروی کار است. در دوره باستان پدران ما با ایجاد هلال حاصلخیز (الهلال الخصیب) اولین بازار بین المللی را از شمال آفریقا تا جنوب ایران بوجود آوردند امروز نیز باید به سرمایه گذاری متقابل و افزایش تعاملات اقتصادی درون منطقه‌ای بپردازیم. اگر آنها برای جنگ افروزی متحد شده‌اند چرا ما برای برقرار صلح متحد نشویم و چه کسی نقش قطر و کشور‌های این منطقه در ایجاد صلح و تغییر نظم پوسیده و خونین کنونی را نمی‌داند؟ اجلاس ۱۳ آبان فرصتی برای اصلاح این نظام است. مجددا این حمله را محکوم می‌کنم و آرزوی توفیق روزافزون از خداوند متعال برای مردم و مسئولین قطر را خواهانم.

