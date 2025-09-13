معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بیش از ۱۰۰ ساختگاه نیروگاه خورشیدی دارای مجوز اجرای طرح در استان کرمانشاه آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه عصر شنبه در نشست کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به موضوع ناترازی انرژی در سطح کشور، موضوع احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سطح گسترده در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای تاکید ویژه استاندار کرمانشاه، کمیته‌ای متشکل از امور اراضی، منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان صمت، برق منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق اقدام به شناسایی بیش از ۶۰۰ نقطه در سطح استان جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه بیان کرد: پس از بررسی‌های اولیه و تکمیل روند دریافت استعلام‌ها، تعداد ۱۱۱ ساختگاه واجد شرایط احداث نیروگاه خورشیدی مشخص شد.

وی تاکید کرد: در استان کرمانشاه بستر‌های لازم فراهم شده تا سرمایه‌گذاران نیازی به جستجوی زمین یا طی کردن فرایند طولانی دریافت استعلام‌ها نداشته باشند و در ساختگاه‌های آماده، طرح خود را اجرایی کنند.

نجفی عنوان کرد: تعدادی از این ساختگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی به بخش دولتی اختصاص یافته که عملیات اجرایی برخی از آن‌ها آغاز شده و بخش اعظم این ساختگاه‌ها آماده واگذاری به متقاضیان بخش خصوصی است.

وی بر ضرورت معرفی مناسب این ساختگاه‌ها به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اطلاعات لازم پیرامون ساختگاه‌های آماده در سطح استان جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید از طریق رسانه‌ها و نصب تبلیغات در مکان‌های مناسب سطح شهر، جهت متقاضیان انجام شود.

مصوب شد در نشست بعدی کارگروه، گزارشی از روند پیشرفت آن دسته از نیروگاه‌های خورشیدی که توسط ادارات و دستگاه‌های دولتی در دست احداث هستند، ارائه شود.

