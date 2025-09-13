کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که وقتی ۵-۶ سال دیگر فوتبال را کنار گذاشتم، ورزشگاه آزادی هم آماده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس  پس از تساوی مقابل فولاد خوزستان  در هفته سوم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: وقتی گل نزنید، گل می‌خورید. روی ضربه ایستگاهی غافلگیر شدیم. اکنون متوجه از دست دادن این ۲ امتیاز نمی‌شویم.

او درباره محرومیت افشین پیروانی گفت: پیروانی در مورد ورزشگاه آزادی صحبت کرد و محروم شد. وقتی ۵-۶ سال دیگر فوتبال را کنار گذاشتم آزادی هم آماده می‌شود.

عالیشاه درباره  وحید امیری گفت: وحید عزیز ما هست  و زحمات زیادی برای پرسپولیس کشید. درس‌های زیادی از هم یاد گرفتیم، اما به هر حال حرف اول و آخر را سرمربی می‌زند هر چند دوست داشتم با او همبازی بودم.

او در مورد نقل و انتقالات پرسپولیس و انتقاداتی که هواداران این تیم می‌کنند گفت: در این مورد سرمربی تیم باید در این مورد صحبت کند.

