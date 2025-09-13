باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی مقابل فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: شرمنده هواداران پرسپولیس شدیم. داور امروز اشتباهات فاحشی داشت.

او ادامه داد: ۲ سال است ورزشگاه آزادی را از ما گرفتند. این ورزشگاه از نظر جو هواداری خیلی به ما کمک می‌کند. در ورزشگاه شهر قدس انگار در بیرون از خانه بازی می‌کنیم.

مهاجم پرسپولیس تصریح کرد: از سال گذشته دیدید چقدر فشار روی من بود. خط داده بودند که روی من فشار وارد کنند. اینکه در باشگاه خودم بخواهم بجنگم تلاش تک و تنهای من است. فعلا نمی‌خواهم بگویم چه کسانی روی من فشار وارد کردند. ۳ سال اول، قراردادم ۳ میلیارد هم نبود.