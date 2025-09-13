عملیات اجرایی واحد تولید ۹ نوع تریلر و انواع قطعات وابسته در ارومیه قطب تریلرسازی کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجانغربی در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث واحد تولید انواع تریلر در ارومیه گفت: تکمیل زنجیره تولید خودروهای سنگین و تریلیسازی، بهعنوان یکی از مزیتهای راهبردی استان، میتواند نقش محوری در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی منطقه ایفا کند.
رضا رحمانی با اشاره به جایگاه ویژه استان در صنایع ماشینآلات سنگین، افزود: زنجیرههای صنعتی باید بهصورت شفاف تعریف شوند تا مشخص شود چه ظرفیتهایی در استان وجود دارد و چه بخشهایی هنوز ایجاد نشده است.
مقام ارشد اجرایی استان اذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره های ارزش در تمام حوزه های صنعت و معدن از ایجاد شهرک صنعتی خودرو و قطعات خودرو در ارومیه خبر داد.
وی با بیان اینکه امروز حوزه ماشینآلات سنگین و تریلیسازی در آذربایجانغربی دارای موقعیت برجستهای بوده و این زنجیره باید بهطور کامل تکمیل شود، افزود: اعتقاد دارم یکی از مزیتهای اصلی و زنجیرههای ارزش استان میتواند حوزه خودرو باشد و هماکنون در بخش خودروهای سنگین و تریلی جایگاه خوبی داریم و هر واحد تولیدی یا سرمایهگذاری جدید در این زمینه جزو اولویتهای ماست تا موجب تکمیل این زنجیره شود.
استاندار بر ضرورت توسعه صنایع موجود و جذب سرمایهگذاری جدید نیز تأکید کرده و افزود: واحدهای فعال باید توسعه یابند و برای بخشهایی که هنوز شکل نگرفتهاند، سرمایهگذاری تازه صورت گیرد.
رحمانی با بیان اینکه زمینه و بستر تکمیل زنجیرههای صنعتی در استان فراهم است، اضافه کرد: ما موظفیم این زنجیرهها را کامل کنیم و تمامی فعالیتهای مرتبط را در قالب خوشههای صنعتی شناسایی کرده و حلقههای مفقوده را برطرف سازیم.
وی توسعه صنایع خودرو و تریلرسازی را دارای آثار مثبت گسترده بر شاخصهای کلان اقتصادی دانسته و افزود: با تکمیل زنجیرههای ارزش، محور اصلی رشد اقتصادی آذربایجانغربی شکل میگیرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین تصریح کرد: تبدیل پتانسیلهای موجود به فرصتهای واقعی، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد برای مردم خواهد شد و بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی را کاهش میدهد.
رحمانی ادامه داد: امروز شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی و توسعه واحدهای تولیدی موجود هستیم و این امر نشان میدهد که بستر سرمایهگذاری در آذربایجانغربی فراهم بوده و از این ظرفیت برای تحقق جهش اقتصادی بهرهبرداری خواهیم کرد.
عملیات اجرایی واحد تولید ۹ نوع تریلر کمپرسی، چادری، سردخانه دار، کانتین برسه محور، تانکر، کمرشکن، کفی و حمل خودرو و انواع قطعات وابسته عصر امروز در ارومیه قطب تریلرسازی کشور آغاز شد.
این واحد تولیدی با سرمایه گذاری هلدینگ رخش تریلر آذر در زمینی به مساحت ده هکتار با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای ۳۵۰ نفر در دهه فجر سال آینده به بهره برداری میرسد.