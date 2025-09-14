باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - آرش زره‌تن لهونی شامگاه شنبه ۲۲ شهریور در دیدار “جواد واحدی” معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استانداری کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کردستان اظهار داشت: این استان نسبت به وسعت و جمعیت، بیشترین آثار و بناهای تاریخی را در کشور دارد و از غنای میراث فرهنگی برخوردار است.

وی افزود: سنندج هم نسبت به وسعت و جمعیت، دارای بیشترین مساجد، تکایا و اماکن مذهبی در کشور و جهان اسلام است و از این جهت قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری مذهبی را دارد.

استاندار کردستان همچنین دریاچه زریوار مریوان، بازارچه‌های مرزی، طبیعت بکر اورامان و جاذبه‌های منحصر بفرد استان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری دانست و افزود: کردستان توانایی تبدیل‌شدن به قطب گردشگری سلامت در غرب کشور را نیز دارد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر ورود مسافران به استان گفت: بر اساس آمار اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان، سال گذشته بیش از ۱۳ میلیون مسافر به این استان سفر کرده‌اند.

زره‌تن لهونی صنایع‌دستی را نیز یکی از شاخص‌ترین حوزه‌های اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های غنی در تولید انواع صنایع‌دستی، جزو استان‌های شاخص کشور محسوب می‌شود و حمایت ویژه در این حوزه ضروری است.

وی تأکید کرد: مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی پاسداری از هویت ملی است و رسالت اصلی ما معرفی و شناساندن پیشینه تاریخی استان به دنیاست.

در این دیدار، معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی نیز با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، گفت: کردستان در این عرصه جزو استان‌های پیشرو کشور است و تولیدات صنایع‌دستی آن باید به‌صورت جدی برندسازی شوند.