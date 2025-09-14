کارشناس داوری درباره قضاوت کوپال ناظمی در بازی پرسپولیس و فولاد در هفته سوم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حیدر سلیمانی کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت کوپال ناظمی در بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: کوپال ناظمی و تیمش در این بازی قضاوت خوبی داشتند و هیچ گونه اشتباهی را در جریان بازی شاهد نبودم. شاید بتوانم بگویم بهترین عملکرد ناظمی در دقیقه ۶۱ بازی بود، زمانی که بر روی عالیشاه خطا شد، کمک داور پرچم زد و اعلام خطا کرد، اما ایشان با ذکاوت و زیرکی ادامه بازی داد و آوانتاژ اعلام کرد و توانست یک ضد حمله را برای پرسپولیس با آوانتاژش فراهم کند و این یکی از کار‌های خوب این داور بود. به نظرم اگر ایشان داور بین المللی می‌شد، می‌توانست به درجات بالایی هم برسد، اما ایشان جزو داور ملی ما هست و باتجربه است. در مجموع قضاوت خوبی از ناظمی شاهد بودیم.

سلیمانی درباره اینکه وحید کاظمی داور بازی گل گهر و سپاهان در نیمه دوم برای چند دقیقه به زمین مسابقه نیامد، گفت: ظاهرا مدیرعامل باشگاه گل گهر بین ۲ نیمه بدون اجازه وارد رختکن داوران شده بود و مشاجره‌ای بین او و داوران شکل گرفت و داوران قصد داشتند ایشان را از رختکن به بیرون هدایت کنند که این باعث درگیری می‌شود، به خاطر همین وحید کاظمی به دنبال این بود که برخوردی با مدیرعامل گل گهر صورت بگیرد و مشاجره بین طرفین باعث شد که نیمه دوم بازی با تاخیر شروع شد و بالاخره مدیرعامل گل گهر که خودش عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است، باید رفتار مسئولانه‌ای داشته باشد و می‌دانست که در بین ۲ نیمه هیچ کس حق ندارد وارد رختکن داوران به هر دلیلی شود. ایشان وارد رختکن داوران شده است و بیان کرده که من عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستم و باعث درگیری شد و این اصلا رفتار مسئولانه‌ای نیست و به نظرم باید با او برخورد قضایی صورت بگیرد.

او درباره اینکه نیامدن وحید کاظمی به زمین مسابقه درست بوده است، گفت: من کاری به این موضوع ندارم، اما همین درگیری باعث تاخیر در ورود تیم داوری به زمین مسابقه شده است. شاید اگر این درگیری در رختکن داوران به وجود نمی‌آمد بازی در موعد مقرر برگزار می‌شد، اما این اتفاق باعث شد که بازی با تاخیر شروع شود. به هر حال داور هم وقتی می‌بیند که یک نفر هم خودش را مسئول فدراسیون فوتبال و هم مدیرعامل باشگاه گل گهر معرفی می‌کند، باید برخوردی هم از لحاظ انضباطی و قضایی با او صورت بگیرد.