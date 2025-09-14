باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از شبکه الجزیره قطر، اولمرت در مواضعی تند درباره عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل گفت که حاضر است همراه با دیگران «هر تلاشی» را برای سرنگونی او انجام دهد، زیرا به گفته او نتانیاهو نماینده واقعی مردم اسرائیل نیست.

اولمرت در ادامه با اشاره به حمله‌ای که به نمایندگان حماس در دوحه انجام شد، افزود: همه اعضای حماس باید مجازات شوند، اما این حمله در «زمان و مکان مناسب» انجام نشده است.

وی افزود که به قتل رساندن مذاکره‌کنندگان، یعنی کسی واقعا خواهان گفت‌و‌گو و آزادی اسیران اسرائیلی از غزه نیست.

اولمرت ادامه داد، رفتار‌های کنونی دولت باعث شده او و دیگران برای حفاظت از منافع اسرائیل و تغییر مسیر سیاست‌گذاری، به اقدام فکر کنند و در مسیر سرنگونی نتانیاهو پیش روند.

منبع: ایرنا