باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان که به میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین در حال برگزاری است یکشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۹ صبح به وقت تهران به مصاف مصر قهرمان آفریقا می‌رود.

تیم ملی والیبال مصر در سال ۱۹۷۶ برای نخستین بار به بازی‌های المپیک راه یافت و تاکنون در ۶ دوره این بازی‌ها به میدان رفته است که بهترین عنوان کسب شده این تیم جایگاه نهمی در سال ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو است که ایران پنجم شد، اما تجربه المپیکی این تیم نسبت به ایران چهار دوره بیشتر است.

مصری‌ها ۱۱ دوره در قهرمانی مردان جهان نیز شرکت کردند که نخستن حضورشان به سال ۱۹۷۴ برمی‌گردد، اما تیم ملی والیبال ایران در سال ۱۹۷۰ برای نخستین بار در قهرمانی مردان جهان شرکت کرد و این دوره از مسابقات نهمین حضور مردان والیبال ایران است.

تیم ملی والیبال مصر سابقه ۹ دوره قهرمانی در قاره آفریقا دارد. قهرمانی فعلی آفریقا سابقه شش دوره حضور در لیگ جهانی را دارد، اما همچنان در حسرت حضور در لیگ ملت‌ها است در صورتی که تیم ملی والیبال ایران علاوه بر پنج دوره حضور در لیگ جهانی، از ابتدا در لیگ ملت‌ها حضور داشته است و در سال ۲۰۲۵ هشتمین حضور خود را با کسب مقام هشتمی مرحله مقدماتی تجربه کرد.

۲ تیم ملی والیبال ایران و مصر در طول تاریخ ۱۴ بار به مصاف یکدیگر رفتند که ۱۰ برد برای ایران و چهار پیروزی برای مصر ثبت شده است و شاگردان روبرتو پیاتزا در اندیشه افزایش تعداد برد‌ها به عدد ۱۱ در جدال نخست خود در مانیل هستند.

دو برد مهم مردان والیبال ایران مقابل مصر در سال ۲۰۱۲ و در انتخابی لیگ جهانی به با سرمربیگری خولیو ولاسکو دست آمد که منجر به کسب سهمیه لیگ جهانی برای والیبال ایران شد. آخرین جدال رسمی دو تیم نیز در قهرمانی مردان سال ۲۰۲۲ انجام شد که تیم ایران با هدایت بهروز عطایی موفق به شکست سه بر یک این تیم شد. ایران و مصر همچنین در اردوی دوحه یک دیدار تدارکاتی و دوستانه برگزار کردند که تیم ملی والیبال ایران سه بر صفر این تیم را شکست داد.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۲۲۲.۹۱ امتیاز در رتبه سیزدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی است و مصری‌ها نیز با ۱۵۶.۹۴ امتیاز در جایگاه بیست‌وسوم قرار دارند.

این سومین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و مصر در چارچوب قهرمانی مردان جهان است که در نخستین مسابقه مصر سال ۲۰۱۰ موفق به شکست ایران شد و در سال ۲۰۲۲ ایران با شکست مصر از نظر تعداد برد در مسابقات جهانی این آمار را یک بر یک کرد. حالا نتیجه دیدار سوم، تیم برتر میدان در این داده آماری را نشان خواهد داد.

تیم‌ملی والیبال ایران که در گروه نخست این رقابت‌ها با فیلیپین، مصر و تونس همگروه است.