باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی امروز یکشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۱۹ به وقت تهران در ورزشگاه خانگی اش اتحاد میزبان رقیب دیرینه و همشهری خود منچستریونایتد است.

۲ تیم درحالی به مصاف یکدیگر می‌روند که لیگ را با نتایج ضعیف و ناامید کننده آغاز کرده‌اند. سیتیزن‌ها در هفته اول ولورهمپتون را در خانه اش با ۴ گل درهم کوبیدند و نوید فصل درخشانی را به هوادارانشان دادند، اما آنها در هفته دوم در خانه با ۲ گل مغلوب تاتنهام شدند. در هفته سوم نیز در خانه برایتون ۲ - ۱ شکست خوردند تا با ۳ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار بگیرند. سیتیزن‌ها نخستین بار از فصل ۰۵-۲۰۰۴ است که ۲ بازی از ۳ بازی نخست خود را به حریفانشان واگذار کرده اند.

در سوی مقابل منچستریونایتد تحت هدایت روبن آموریم پرتغالی که در فصل نقل و انتقالات تغییرات عمده‌ای در ترکیب تیمش ایجاد کرده است در هفته نخست در اولدترافورد با یک گل مغلوب آرسنال رقیب دیرینه خود شد. در هفته دوم شیاطین سرخ در خانه فولام به تساوی ۱ - ۱ دست یافتند. شاگردان آموریم در هفته سوم در خانه موفق شدند به سختی با نتیجه ۳ - ۲ برنلی را مغلوب کنند تا به اولین پیروزی شان در فصل جدید دست یابند.

سیتیزن‌ها در ۸ جدال آخر در لیگ برتر ۵ برد مقابل شیاطین سرخ به دست آورده‌اند. آن ها فصل پیش یک شکست خانگی و یک تساوی بدون مقابل همشهری خود به دست آوردند، اما یونایتد بار‌ها بهترین نمایش‌های خود را در اتحاد ارائه کرده است؛ زیرا از ۱۶ شکست خانگی گواردیولا در لیگ، چهار مورد مقابل شیاطین سرخ رقم خورده است؛ از جمله فصل گذشته که بازگشتی دراماتیک با درخشش آماد دیالو منجر به پیروزی ۲ - ۱ شیاطین سرخ شد.

نکته جالب دربی شهر منچستر این است که در ۲۰ مصاف اخیر ۲ تیم تنها ۶ بار تیم میزبان برنده شده است و شیاطین سرخ امیدوارند این بار نیز بخت با آنها یار باشد و دست پر اتحاد را ترک کنند.

آنتونی تیلور داور سرشناس ۴۶ ساله انگلیسی قضاوت دربی شهر منچستر را برعهده دارد.