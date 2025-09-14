کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ها در هفته سوم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: این بازی به خاطر اینکه یحیی گل محمدی سرمربی فولاد بود از حساسیت خاصی برخوردار بود. هاشمیان تغییراتی در ترکیب تیم خود نسبت به بازی گذشته داشت و هر ۲ تیم سعی داشتند که بازی مالکانه داشته باشند و دقایقی از بازی در اختیار پرسپولیس و دقایقی هم در اختیار فولاد بود و بیشتر چشم به ضدحملات دوخته بودند که هم پرسپولیس و هم فولاد موقعیت داشتند. به هر حال پرسپولیس توانست در ضد حملهای که ایجاد شد از سوی علپیور به گل برسد.
او افزود: تیم پرسپولیس همانند فصل گذشته در این بازی، ضعف در استفرار خط دفاعی در زمان زدن ضربات ایستگاهی را داشت و تیم فولاد از این ضعف استفاده کرد و به گل رسید و بعد از آن بازی پایاپای بود و موقعیت آن چنانی خلق نشد، اما پرسپولیس مالکیت توپ را بیشتر در اختیار داشت. تعویضهای هاشمیان به خصوص آمدن اورونوف باعث شد که تحرک در خط حمله سرخپوشان بیشتر شود و در نهایت بازی به تساوی کشیده شد.
سید صالحی درباره اینکه موقعیت سوزی بازیکنان پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، گفت: عدم هماهنگی در تیم پرسپولیس و سایر تیمها دیده میشود. هماهنگی و هارمونی و نظم تیمی در سرخپوشان مشاهده نمیشود، چون که هاشمیان ثبات ترکیبی را پیدا نکرده است. به طور طبیعی تمرکز بازیکنان در چنین بازیهایی باید بالا باشد. وقتی تیم هماهنگی و هارمونی خوبی ندارد به طور طبیعی بازیکنان باید از موقعیت به دست آمده استفاده کنند تا بتوانند برنده بازی شوند. این نشان دهنده این است که تمرکز در خط حمله پرسپولیس دیده نشد.
کارشناس فوتبال درباره اینکه شکست استقلال تهران برابر تیم استقلال خوزستان را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیم استقلال سعی کرده بود که از نفرات سال گذشته خود استفاده کند. استقلال خوزستان هم میدانست که بازی سختی مقابل استقلال تهران دارد، تمام تفکرش این بود که جمع بازی کند و چشم به ضد حملات بدوزد. عدم تمرکز و اشتباه در خط دفاع استقلال مشاهده میشد و در ضربات ایستگاهی استقلال خوزستان توانست به گل برسد. طبیعی بود که استقلال خوزستان بعد از گل به لاک دفاعی فرو برود و چشم به ضد حملات بدوزد. تیم استقلال در نیمه دوم توپ در اختیارش بود، اما تنوع حملات در این تیم دیده نمیشد. بعد از اینکه حردانی وارد زمین مسابقه شد، باز تحرک در تیم استقلال دیده نمیشد. البته موقعیتهایی را آبی پوشان پایتخت داشتند، اما این موقعیتها زیاد خطرناک نبود. به هر حال استقلال خوزستان با جسارت توانست ۳ امتیاز بازی را بگیرد.
سید صالحی درباره اینکه تیم سپاهان همچنان در حسرت برد به سر میبرد، بیان کرد: تیم سپاهان مقابل گل گهری بازی داشت که میزبان بود. به طور طبیعی تیم تارتار توانست با هماهنگی و شرایط خوبی که داشت در نیمه اول از عدم تمرکز در خط دفاعی سپاهان استفاده کند و به گل برسد. بعد از آن سپاهان بازی را در اختیار داشت و موقعیتهایی را ایجاد کردند و توانستند بازی را به تساوی بکشانند، اما نبود یک هافبک خلاق در سپاهان دیده میشود تا موقعیت سازی کند. به هر حال تیمها ۲ هفته بازی کردند و بعد از تعطیلات لیگ دوباره بازی کردند، اما هنوز در شرایط بازی قرار نگرفتند. باید منتظر بمانیم که کدامیک از تیمها میتوانند مدعی قهرمانی باشند.
کارشناس فوتبال درباره اینکه نخستین برد تراکتور در لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیم تراکتور نسبت به تیمهای استقلال، پرسپولیس و تراکتور هماهنگی بهتری دارد، چون شاکله اصلی خود را حفظ کرد و تعداد نفرات کمتری را از دست داد. تغییری که اسکوچیچ در ترکیب تراکتور ایجاد کرد و از هلیلوویچ استفاده کرد خیلی کمک حال این تیم تبریزی شد تا تنوع تاکتیکی و حمله کردنش از بازیهای قبل بیشتر شود. ایگور پوستونسکی و اودیل خامروبکف یک جور بازی میکنند، اما هلیلوویچ همان کارهای آلوز را در خط جلو انجام میدهد و با سرعتی که هاشم نژاد داشت و او یکی از ستارههای بازی بود در نهایت تیم تراکتور توانست خلق موقعیت کند و دروژدک هم نشان داد که مهاجم زهر داری است. به هر حال مالکیت توپ بیشتر در اختیار تیم آلومینیوم اراک بود، اما تیم ترکتور در خلق موقعیت بهتر عمل کرد و توانست نتیجه بگیرد.
او درباره اینکه عملکرد تیمها در مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیمها در هفته سوم نشان دادند که هنوز به هماهنگی صددرصد نرسیدند و خلق موقعیت و تاکتیک پذیری تیمها کمتر در این هفته دیده شد؛ و باید منتظر بمانیم که وقفه در لیگ نیفتد و بعد منتظر بمانیم تا ببینیم که شرایط تیمها بعد از اردوهای اول فصل و آمادگی جسمانی به چه صورت است.
کارشناس فوتبال درباره اینکه نمایندگان کشورمان در اولین بازی خود در آسیا میتوانند موفق باشند، گفت: بازیهای لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا سخت هستند به خصوص بازی اول خیلی مهم است و این بازی میتواند استارت خوبی برای تیمها باشد تا شرایط ایده آلی را به دست آورند. تیم استقلال با الوصل و تیم سپاهان هم با تیم اردنی بازی دارند و تیم تراکتور هم با شباب الاهلی امارات دارد. بازی استقلال و سپاهان نسبت به بازی تراکتور سادهتر است به خاطر اینکه الحسین اردن بهترین تیم اردن نیست و الوحدات اردن قویتر است. تیمهای اردنی که تیم ملی شان به جام جهانی صعود کرده است، / پیشرفت خوبی داشته است. تیم استقلال هم با الوصل بازی دارد و تیم اماراتی خوب هزینه میکنند و بازیکنان خوب خارجی میآورند و باید منتظر باشیم تا ساپینتو ثبات ترکیبی خود را پیدا کند. به نظرم تیم تراکتور نسبت به تیمهای دیگر ثبات تاکتیکی دارد و این تیم وضعیت بهتری دارد و میتواند شاب الاهلی امارات هم بازیکنان خوبی دارد و باید دید تفکرات ۲ سرمربی به چه صورت است.