شهرستان سربیشه با تولید ۱۷ مگاوات برق خورشیدی، توانسته به شهرستانی خودکفا در تأمین برق تبدیل شود و عنوان نخستین شهرستان انرژی سبز در شرق کشور را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - وقتی نور خورشید فقط گرما نمیبخشد بلکه امید میسازد و آیندهای پایدار را رقم میزند؛ در دل تابش بی وقفه خورشید، پنلهای خورشیدی هستند که برق تولید میکنند.
سمیعی سرپرست نیروگاه ۷ و ۱۰ مگاواتی سربیشه میگوید: نیروگاه ۷ مگاواتی اگر شرایط عالی باشد به طور متوسط میتواند از ۷ مگاواتی که تولید میکند به صورت لحظهای بالاتر برود.
جمالی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان سربیشه گفت: با توجه به پتانسیل تابش بسیار خوب انرژی خورشید در سربیشه، بازدهی پنلهای خورشیدی در این شهرستان بالاست.
روزهای بی شمار آفتابی در کنار اقلیم خنک چند سالی میشود پای سرمایه گذاران را برای احداث مزرعههای خورشیدی به این شهرستان باز کرده است.
مدقق مدیر عامل برق منطقهای خراسان گفت: شهرستان سربیشه اولین شهرستانی است که انرژی خود را از طریق انرژی سبز تأمین میکند.
تولید برق از انرژی خورشید مخصوص این شهرستان نیست و سایر شهرستانهای استان هم با روزهای بیشمار آفتابی گامهای خوبی در این زمینه برداشتهاند.
به گفته هاشمی استاندار خراسان جنوبی، این استان مستعد نیروگاههای خورشیدی است و هزار و ۴۰۵ مگاوات یا به شبکه سراسری وصل شده، یا عملیات اجرایی آن آغاز شده و یا مجوز آن صادر شده است.
خراسان جنوبی با نگاهی به خورشید، مسیری نو را در زمینه تولید برق از انرژی سبز آغاز کرده و البته این هنوز ابتدای مسیر است.