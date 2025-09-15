باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مریخ در حاشیه بیابان لوت ایران؛ برای دیدن مریخ کافیست ۱۸۵ کیلومتر از مرکز خراسان جنوبی راهی نهبندان شوید.

تپه‌های مریخی نهبندان ۲۵ کیلومتر طول، یک کیلومتر عرض دارد و ارتفاع این تپه‌ها از ۵ متر تا چند صد متر است.

این پدیده زیبا که به کوه‌های مینیاتوری هم معروف است، حاصل تغییرات چندین میلیون ساله زمین شناسی است.

افشاریان کارشناس زمین شناسی در این زمینه گفت: کمی آهن داخل ترکیبات وجود دارد که سبب شده رنگ‌های متنوعی ایجاد شود.

او افزود: این پدیده مربوط به آخرین دوره زمین شناسی یعنی دوره نوزیستی است.

اما اگر وارد کوه‌های مینیاتوری شوید و از آبراهه‌های آن بگذرید، به غاری عجیب و زیبا می‌رسید که شما را به آن طرف رشته کوه‌ها هدایت می‌کند.

نقش و نگار‌های مینیاتوری تابلوی طبیعت در این منطقه، گردشگران زیادی را جذب کرده است.

زیبایی کوه‌های مینیاتوری نهبندان را باید از نزدیک دید و در قاب عکس‌ها ثبت کرد.

در هر زمان از سال اگر از محور نهبندان به شهداد گذر کردید با توقف کوتاه می‌توانید شبیه‌ترین نقطه به مریخ را به نظاره بنشینید.

