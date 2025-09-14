به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه بیش از ۷۰ درصد سطح زیرکشت زرشک این شهرستان بارور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - رستمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه در خصوص برداشت محصول استراتژیک زرشک در این شهرستان گفت: برداشت زرشک از نیمه مهر آغاز خواهد شد.

او افزود:سطح زیرکشت این محصول در شهرستان ۶ هزار هکتار است که از این میزان ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار بارور بوده است.

رستمی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در فصل برداشت زرشک، بیش از ۴۷ هزار تن زرشک از باغات این شهرستان که قطب تولید زرشک در کشور است، برداشت شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح باغات، از کشاورزان خواست روش‌های نوین آبیاری، کودهی و سمپاشی را جدی بگیرند و در این زمینه با کارشناسان جهاد کشاورزی تعامل و همکاری داشته باشند.