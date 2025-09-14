باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۴ آزادکار دیگر ایران در اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌روند.

طبق برنامه اعلام شده، علی مومنی در ۵۷، یونس امامی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم مقابل رقبای خود به روی تشک خواهند رفت.

برنامه روز دوم این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۱ شرکت کننده دارد، علی مؤمنی در دور اول با توماس ایپ از سوییس مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان رومن براوو یانگ مکزیک و نیکولاس استشله از آلمان می‌رود. اسپنسرلی از آمریکا و عظمت توسکایف از صربستان در گروه مومنی قرار دارد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۵ نفر حضور دارند، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور سوم با برنده مبارزه میان سنور دمیرتاش از ترکیه و داسیلوا از برزیل روبه‌رو می‌شود. سالکازانوف از اسلواکی در گروه امامی حضور دارد؛ و سیداکوف در آن سوی جدول قرار گرفته است.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان میشل لابرویلا از پورتوریکو و آمیت از هند می‌رود. ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند. احمد عثمانوف روس در آن‌سوی جدول حضور دارد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده مبارزه میان احمد باتایف از بلغارستان و یاروسلاو یادکوفسکی از بلاروس مصاف خواهد داد. امان اله گادجی ماگمدوف از روسیه در گروه فیروزپور قرار دارد و تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد. دارن کوروگلیف از یونان و آرش یوشیدا از ژاپن در آن‌سوی جدول حضور دارند.