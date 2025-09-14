در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، امروز یکشنبه ۴ آزادکار دیگر ایران به مصاف رقبایشان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۴ آزادکار دیگر ایران در اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌روند.

طبق برنامه اعلام شده، علی مومنی در ۵۷، یونس امامی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم مقابل رقبای خود به روی تشک خواهند رفت.

برنامه روز دوم این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۱ شرکت کننده دارد، علی مؤمنی در دور اول با توماس ایپ از سوییس مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان رومن براوو یانگ مکزیک و نیکولاس استشله از آلمان می‌رود. اسپنسرلی از آمریکا و عظمت توسکایف از صربستان در گروه مومنی قرار دارد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۵ نفر حضور دارند، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور سوم با برنده مبارزه میان سنور دمیرتاش از ترکیه و داسیلوا از برزیل روبه‌رو می‌شود. سالکازانوف از اسلواکی در گروه امامی حضور دارد؛ و سیداکوف در آن سوی جدول قرار گرفته است.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان میشل لابرویلا از پورتوریکو و آمیت از هند می‌رود. ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند. احمد عثمانوف روس در آن‌سوی جدول حضور دارد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده مبارزه میان احمد باتایف از بلغارستان و یاروسلاو یادکوفسکی از بلاروس مصاف خواهد داد. امان اله گادجی ماگمدوف از روسیه در گروه فیروزپور قرار دارد و تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد. دارن کوروگلیف از یونان و آرش یوشیدا از ژاپن در آن‌سوی جدول حضور دارند.

برچسب ها: رقابت های کشتی آزاد ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
خبرهای مرتبط
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
ذوب آهن ۲ - ۰ مس رفسنجان/ گاندو‌ها شاگردان خطیبی را با شکست بدرقه کردند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
آخرین اخبار
نمره عالی سایت یونانی برای مهدی طارمی
سیفی: باید فکری به حال داوری ساندا در عرصه بین‌المللی شود/ نگران نفرات جوان تیم ملی هستم
اتلتیکو مادرید ۲-۰ ویارئال/ نخستین پیروزی فصل با درخشش ستاره‌های آرژانتینی+ فیلم
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
والیبالیست‌های ایرانی با قهرمان آفریقا نبرد می کنند
منچسترسیتی - منچستریونایتد/ نبرد سنتی رقبای دیرینه
عدم تمرکز باعث فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس شد/ بازی سپاهان و استقلال در آسیا ساده‌تر از تراکتور است
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
عالیشاه: ورزشگاه آزادی بعد از پایان دوران فوتبالم آماده می‌شود
علیپور: خط داده بودند تا روی من فشار وارد کنند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
وست هم ۰ - ۳ تاتنهام/ پیروزی شیرین اسپرز در دربی لندن
ادامه آتش بازی بایرن مونیخ در بوندس لیگا/ پیروزی خارج از خانه دورتموند
محمدی: هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی‌کند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
یوونتوس ۴ - ۳ اینتر/ ستاره‌های ترک و برادران تورام، نقش اول دربی بزرگ ایتالیا + فیلم
زارع: طرفداران ما در فوتبال ایران تک هستند!
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
تداوم حضور ایران در کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی‌گلف
دعوت از مدیرعامل گل گهر به کمیته انضباطی
شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم
ذوب آهن ۲ - ۰ مس رفسنجان/ گاندو‌ها شاگردان خطیبی را با شکست بدرقه کردند
رئال سوسیداد ۱ - ۲ رئال مادرید/ پیروزی ۱۰ نفره شاگردان آلونسو + فیلم