اتلتیکو مادرید به اولین برد فصل خود دست یافت و توانست ویارئال را با دو گل شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در ادامه دیدار‌های هفته چهارم لالیگای اسپانیا، اتلتیکو مادرید بالاخره نخستین بردش را کسب کرد و با دو گل ویارئال را شکست داد.

اتلتیکو بازی را با پرس شدید آغاز کرد و از اشتباهات حریف بهره برد. گل اول نتیجه همکاری باریوس و خولیان آلوارز بود که با یک ضربه زیبا، دروازه را گشود. در نیمه دوم، خولیان آلوارز به دلیل خستگی و کارت زرد از بازی خارج شد تا برای بازی بعدی در لیگ قهرمانان برابر لیورپول آماده بماند. نیکو گونزالس وینگر آرژانتینی یوونتوس که به طور قرضی به اتلتیکو رفته، در اولین بازیش برای این تیم با ضربه سر گل دوم بازی را به ثمر رساند و نشان داد چرا سیمئونه به او علاقه دارد. بازی با مصدومیت هانکو و لونورمان به پایان رسید، اما این پیروزی روحیه‌بخش، نقطه عطفی برای اتلتیکویی بود که از سه بازی ابتدای فصلش فقط ۲ امتیاز کسب کرده بود.

ویارئال، اما هفت امتیاز و در رتبه چهارم ماند.

