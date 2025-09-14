باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها آوازه خلف وعده برخی از شرکت‌های خودروساز پیچیده و به صورت عادی برای مشتریان تبدیل شده و آنها را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشته است.

شهروندخبرنگار ما خودروی سهند اس را از شرکت پارس خودرو درخواست داده است و قرار بود اسفند ماه سال گذشته تحویل داده شود، که همچنان مشتریان را چشم انتظار تحویل گذاشته است..

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر بنده خودروی سهند پارس خودرو ثبت نام کردم زمان تحویل خودرو اسفند ماه سال گذشته بود الان شهریور ماه هست که هنوز خبری نیست کسی از اسفند ماه دعوتنامه دستش رسیده است؟ لطفا پیگیری کنید.

