باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد بیانی با اعلام این خبر گفت: در پنج ماهه گذشته، بیش از ۲۶ میلیون و ۶۳ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.
وی افزود: این میزان جوجهریزی منجر به تولید بیش از ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در استان شده که نشاندهنده ثبات تولید در مرغداریهای کردستان است.
بیانی، میانگین ماهانه چهار میلیون و نهصد هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ استان را نشانه پویایی و ظرفیت بالای تولید گوشت مرغ در کردستان برشمرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: تثبیت جوجهریزی در مرغداریهای استان کردستان، نقش مهمی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز استان و کشور ایفا میکند.