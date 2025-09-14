معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از تثبیت جوجه‌ریزی در مرغداری‌های این استان و رشد ۱۱ درصدی آن در پنج ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد بیانی با اعلام این خبر گفت: در پنج ماهه گذشته، بیش از ۲۶ میلیون و ۶۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی منجر به تولید بیش از ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در استان شده که نشان‌دهنده ثبات تولید در مرغداری‌های کردستان است.

بیانی، میانگین ماهانه چهار میلیون و نهصد هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ استان را نشانه پویایی و ظرفیت بالای تولید گوشت مرغ در کردستان برشمرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: تثبیت جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان کردستان، نقش مهمی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز استان و کشور ایفا می‌کند.

برچسب ها: جوجه ریزی ، مرغداری ، کردستان
خبرهای مرتبط
بهربرداری از سیلوی ۱۵ هزار تنی در بیجار
جهش تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای در کردستان
بهره‌برداری از ۹۶ پروژه کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۹۵۴ میلیارد تومان در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
۱۰ پرونده قضایی برای عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان تشکیل شد
جهش تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای در کردستان