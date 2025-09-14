باشگاه خبرنگاران جوان - محسن محمدسیفی کاپیتان تیم ملی ووشو ایران در خصوص کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی جهانی ووشو که در برزیل برگزار شد، تصریح کرد: یک وزن بالاتر رفته بودم که برایم خوب بود، چرا که دیگر نیازی به کاهش وزن نداشتم. از لحاظ توان، بحث فنی و آمادگی نیز یک سر و گردن از تمام حریفانم حتی نماینده چین بالاتر بودم.

وی با انتقاد از نحوه قضاوت‌های ساندا در مسابقات بین‌المللی، بیان کرد: واقعا باید فکری داشته باشیم، وگرنه در هر مسابقه به‌راحتی حق سانداکاران ما در مبارزه با چینی‌ها از بین می‌رود.

سیفی توضیح داد: از مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو و امیر صدیقی رئیس فدراسیون کشورمان می‌خواهم در جلسات بین‌المللی، این مساله را به جد دنبال کنند. واقعا حیف است حق بچه‌های ما اینگونه از بین برود.

ووشوکار پرافتخار ایران و جهان گفت: رسالتم را در ووشو انجام داده و نهایتا یک یا دو مسابقه دیگر در ووشو خواهم داشت. نگرانی‌ام برای سانداکاران جوانی است که نباید سَرخورده شوند.

سیفی بیان کرد: نمی‌شود چندماه شبانه‌روز تلاش کنیم و در مسابقات مهم هرگاه با چینی‌ها بازی داریم دچار مشکل شویم. همه من را می‌شناسند و اهل بهانه گرفتن نیستم، اما در فینال مسابقات جهانی برزیل هر ضربه‌ای به حریف چینی می‌زدم امتیاز نداشت، اما ضربه ساندکار چینی، حتی از کنار من هم رد می‌شد، داور امتیاز می‌داد. به گواه چندین کارشناس داوری، من با قاطعیت برنده راند دوم بودم که متاسفانه داور به گونه دیگری امتیاز می‌داد.

کاپیتان تیم ملی ووشو ایران گفت: حرفم این است که همه داوران باید در رویداد‌های گوناگون بر اساس قوانین بین‌المللی که تدوین شده قضاوت کرده و امتیاز بدهند. واقعا نگران بازیکنان جوان‌مان در بازی‌های آسیایی هستم.

وی گفت: در فینال بازی‌های آسیایی هانگ‌ژو داور قزاقستانی هر ثانیه، بازی را قطع می‌کرد و همه چیز را بهم ریخت. ما هم برنامه تمرینی تیم را برای اجرای سریع فنون کشتی تغییر دادیم، اما بازهم مشکل دیگری در داوری ایجاد شد.

سیفی در خصوص ادامه حضورش در مسابقات حرفه‌ای گفت: یکم ماه آتی راهی ریاض می‌شویم و پنجم با محمد فهمی از عراق در نیمه‌نهایی بازی دارم.

وی گفت: پس از آن مینیسک پایم را جراحی خواهم کرد، چون دیگر نمی‌توانم با این شرایط ادامه بدهم. سپس تمام تلاشم حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهم بود تا پنجمین حضورم در این رویداد را تجربه کرده و به امید خدا به مدال طلا برسم.