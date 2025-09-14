بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در «سامانه نهاب» خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، امکان ارائه خدمات پایه به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان را از بانک‌ها سلب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات شوند.

در همین راستا برای دستگاه‌ها نیز تکاليفی مشخص شده تا ارائه خدمات آنها منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باشد دستگا‌هایی که برخی همکاری لازم را داشته، اما برخی هم به شکل ناقص و آهسته اتصالات خود را تکمیل می‌کنند از جمله دستگاه‌هایی که باید اتصال خود را به این سامانه تکمیل می‌کرد بانک مرکزی بود.

بر این اساس بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور باشند، از دریافت دسته چک جدید بازخواهند ماند.

تکمیل فرآیند اتصال و ارائه خدمات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که سرانجام پس از مدت‌ها روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیا شد.

در ادامه هم حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی نیز بیان کرد: بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داده به نحوی که در حال حاضر برای حدود ۲۵ بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است.

وی افزود: اعمال اقدامات نظارتی مربوط درخصوص بانک‌هایی که تاکنون به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند در دست اجرا است. البته برخی ایرادات فنی در این زمینه وجود دارد که با پیگیری بانک مرکزی در حال رفع است.

آذرگون تصریح کرد: پس از ایجاد امکان استعلام از سامانه مذکور برای همه بانک ها، شبکه بانکی به زودی و به صورت همزمان، در ارائه خدمات پایه خود نظیر افتتاح حساب، صدور یا تعویض کارت بانکی، اعطای تسهیلات و ... کنترل‌های لازم را مبنی بر ثبت و اعتبار کدپستی متقاضی خدمت در سامانه املاک و اسکان اعمال خواهد کرد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در «سامانه نهاب» خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، امکان ارائه خدمات پایه به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان را از بانک‌ها سلب می‌کند.

بر اساس گفته مسئولان بانک مرکزی، خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور و تعویض کارت، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات، به استعلام از سامانه املاک و اسکان وابسته خواهد بود.

همچنین اعلام شد در حال حاضر، ۲۵ بانک دارای دسترسی لازم به این سامانه هستند و چند بانک محدود دیگر نیز باید به این دسترسی مجهز شوند. بانک مرکزی به زودی اقداماتی را در ایجاد خواهد کرد تمهیداتی را برای تسهیل ارائه خدمات بانکی مربوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است، طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی استان تهران معرفی شد و تعداد قریب به ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار به طور عمده سرپرستان خانواده‌ها به این سامانه مراجعه و خود اظهاری شده است باید اشاره کرد اتصال کامل دستگاه‌های مختلف و ارائه خدمات منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی سرعت بیشتری ببخشد.

