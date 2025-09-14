درخشش مهدی طارمی در نخستین حضورش برای تیم فوتبال المپیاکوس باعث شد تا نمره عالی سایت یونانی را از آن خود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته سوم سوپرلیگ یونان تیم فوتبال المپیاکوس که مهدی طارمی را به‌تازگی از اینتر در اختیار گرفته است، شنبه‌شب (۲۲ شهریور) پنج بر صفر پانسریاکوس را شکست داد. مهدی طارمی که در دقیقه ۶۹ به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد علاوه بر گرفتن یک پنالتی موفق به گلزنی شد و دو بار دروازه حریف را در دقایق ۸۸ و ۹۳ باز کرد تا شروعی رویایی در لیگ یونان داشته باشد.

سایت sdna یونان در ارزیابی بازیکنان المپیاکوس در این دیدار، به مهاجم ایرانی نمره ۹ از ۱۰ داد و بازی او را «نمایشی رویایی» توصیف کرد. این سایت یونانی نوشت: «طارمی در این دیدار عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشت و با زدن دو گل و گرفتن یک پنالتی بهترین بازیکن زمین بود تا اولین بازی او در لیگ یونان ماندگار شود.»

دبل طارمی در نخستین بازی برای المپیاکوس

المپیاکوس با ۹ امتیاز از ۳ بازی قاطعانه صدرنشین لیگ یونان است و تیم‌های آاک آتن و پائوک در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.