درخشش مهدی طارمی در نخستین حضورش برای تیم فوتبال المپیاکوس باعث شد تا نمره عالی سایت یونانی را از آن خود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته سوم سوپرلیگ یونان تیم فوتبال المپیاکوس که مهدی طارمی را به‌تازگی از اینتر در اختیار گرفته است، شنبه‌شب (۲۲ شهریور) پنج بر صفر پانسریاکوس را شکست داد. مهدی طارمی که در دقیقه ۶۹ به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد علاوه بر گرفتن یک پنالتی موفق به گلزنی شد و دو بار دروازه حریف را در دقایق ۸۸ و ۹۳ باز کرد تا شروعی رویایی در لیگ یونان داشته باشد.

سایت sdna یونان در ارزیابی بازیکنان المپیاکوس در این دیدار، به مهاجم ایرانی نمره ۹ از ۱۰ داد و بازی او را «نمایشی رویایی» توصیف کرد. این سایت یونانی نوشت: «طارمی در این دیدار عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشت و با زدن دو گل و گرفتن یک پنالتی بهترین بازیکن زمین بود تا اولین بازی او در لیگ یونان ماندگار شود.»

دبل طارمی در نخستین بازی برای المپیاکوس

المپیاکوس با ۹ امتیاز از ۳ بازی قاطعانه صدرنشین لیگ یونان است و تیم‌های آاک آتن و پائوک در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

برچسب ها: مهدی طارمی ، تیم فوتبال المپیاکوس ، سری آ ایتالیا
خبرهای مرتبط
طارمی آماده اولین حضور در ترکیب المپیاکوس
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
سری آ ایتالیا؛
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
ذوب آهن ۲ - ۰ مس رفسنجان/ گاندو‌ها شاگردان خطیبی را با شکست بدرقه کردند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
آخرین اخبار
نمره عالی سایت یونانی برای مهدی طارمی
سیفی: باید فکری به حال داوری ساندا در عرصه بین‌المللی شود/ نگران نفرات جوان تیم ملی هستم
اتلتیکو مادرید ۲-۰ ویارئال/ نخستین پیروزی فصل با درخشش ستاره‌های آرژانتینی+ فیلم
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
والیبالیست‌های ایرانی با قهرمان آفریقا نبرد می کنند
منچسترسیتی - منچستریونایتد/ نبرد سنتی رقبای دیرینه
عدم تمرکز باعث فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس شد/ بازی سپاهان و استقلال در آسیا ساده‌تر از تراکتور است
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
عالیشاه: ورزشگاه آزادی بعد از پایان دوران فوتبالم آماده می‌شود
علیپور: خط داده بودند تا روی من فشار وارد کنند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
وست هم ۰ - ۳ تاتنهام/ پیروزی شیرین اسپرز در دربی لندن
ادامه آتش بازی بایرن مونیخ در بوندس لیگا/ پیروزی خارج از خانه دورتموند
محمدی: هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی‌کند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
یوونتوس ۴ - ۳ اینتر/ ستاره‌های ترک و برادران تورام، نقش اول دربی بزرگ ایتالیا + فیلم
زارع: طرفداران ما در فوتبال ایران تک هستند!
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
تداوم حضور ایران در کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی‌گلف
دعوت از مدیرعامل گل گهر به کمیته انضباطی
شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم
ذوب آهن ۲ - ۰ مس رفسنجان/ گاندو‌ها شاگردان خطیبی را با شکست بدرقه کردند
رئال سوسیداد ۱ - ۲ رئال مادرید/ پیروزی ۱۰ نفره شاگردان آلونسو + فیلم