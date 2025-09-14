همزمان با عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال بسیاری از کارشناسان و نمایندگان بر افزایش نظارت بانک مرکزی در این حوزه تاکید کرده اند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان افزایش میزان اشتغال در کشور بررسی ها حاکی از آن است هنوز بانک‌ها در این زمینه همکاری های لازم را انجام نمی دهند.

براساس این گزارش  وام اشتغال از جمله تسهیلات حمایتی است که حاکمیت با هدف کمک به مردم و به خصوص اشتغال محرومین در دستور کار قرار داده است. شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایلی به پرداخت این گونه وام‌ها ندارند و اعتبارات‌شان را به حوزه‌های دیگر سوق می‌دهند. حل و فصل مشکلات مردم و ایجاد زمینه‌ای برای دسترسی همگان به شغل مناسب یکی از وظایف حاکمیت است. در همین راستا، بانک‌ها موظف شده‌اند اقدام به پرداخت وام اشتغال به مردم بکنند.

متأسفانه بانک‌ها عملکرد خوبی در زمینه پرداخت وام اشتغال ندارند و تاکنون پرداخت این وام با جدیت در دستور کار بانک‌ها نبوده است. به نحوی که هنوز بانک مرکزی سهمیه هر بخش را از وام اشتغال به بانک‌ها اعلام نکرده است.

به زعم کارشناسان، در شرایطی که اعطای وام اشتغال در اولویت قرار ندارد نمی‌توانیم امیدی به حل و فصل مشکلات معیشتی مردم داشته باشیم و زمینه برای تحقق طرح‌هایی مانند مهاجرت معکوس از شهر به روستا و جلوگیری از خالی شدن روستاها فراهم نمی‌شود.

در همین زمینه نسبت به عملکرد بسیار بد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال ذیل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴؛ غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرده بود که متاسفانه نگاه کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به عملکرد اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری منفی است و عملکرد آن را نامطلوب ارزیابی می‌کند. اجرای این تبصره شرایط خوبی ندارد و می توان گفت که عملکرد این تبصره در حد صفر است. 

محمدمعتمدی‌زاده نماینده مجلس در خصوص لزوم اعطای وام اشتغال و اعلام سهمیه‌ها در این بخش تصریح کرد: وام اشتغال یکی از کمک‌های مهم حاکمیت در قبال خروج از فقر و محرومیت‌زدایی با ایجاد اشتغال پایدار برای مردم است که در قالب مصوبات قانون بودجه۱۴۰۴ و در تبصره ۱۵ این قانون بودجه به آن اشاره شده است که متاسفانه عملکرد خوبی در زمینه پیداخت تسهیلات تبصره 15 و به خصوص تسهیلات اشتغال محرومین نداشتیم. بانک‌ها موضوع کمبود نقدینگی را برای پرداخت وام اشتغال مطرح می‌کنند اما مسئله کمبود اعتبارات نیست و وام اشتغال نوعی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رشد اشتغال است.  

این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد تقریبا هیچ و نزدیک به صفر پرداخت تسهیلات اشتغال و وضعیت بسیار بد آن گفت: متاسفانه عملکرد شبکه بانکی در زمینه پرداخت وام اشتغال ناامیدکننده است و نیاز است پرداخت وام اشتغال در اولویت بانک‌ها باشد و با جدیت در این زمینه اقدام کنند. بانک مرکزی باید نظارتش را در این زمینه افزایش دهد و شاهد پرداخت وام اشتغال به متقاضیان باشیم.

وی ادامه داد: رونق بخشیدن به کسب و کارها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از تمامی ظرفیت‌ها به این منظور استفاده کنیم. نیاز است به روش‌های مختلف اعتبارات بانکی را به سمت تولید سوق دهیم و از این طریق به تحرک بخشی به اقتصاد ملی کمک کنیم.

معتمدی‌زاده گفت: مردم به ما به عنوان نمایندگان مجلس مراجعه و مشکلات‌شان را مطرح می‌کنند. بیشترین درخواست مردم در حوزه اشتغال‌زایی است. در همین راستا، اعطای وام اشتغال می‌تواند کمک‌کننده باشد و ما به طور جد از بانک مرکزی و شبکه بانکی، مسئله پرداخت تسهیلات اشتغال را پیگیری خواهیم کرد.

