مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد با اشاره به وضعیت اقتصادی مددجویان این نهاد، اعلام کرد که بیش از ۹۷ درصد از مددجویان در دهک‌های اول تا سوم درآمدی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صادقی‌دایو مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد اظهار کرد: از میان ۴ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد، بالغ بر ۹۷ درصد در سه دهک اول درآمدی کشور جای می‌گیرند و تنها تعداد اندکی از مددجویان در دهک‌های بالاتر از پنج قرار دارند که البته نیازمندی آنها برای ما محرز شده است، اما اطلاعات تراکنش‌های مالی افراد به دلیل اشتراک حساب با فرزندان یا افراد دیگر، موجب قرار گرفتن آنها در دهک‌های بالاتر شده است،، اما این افراد فاقد درآمد پایدار بوده و به‌واقع نیازمندند، لذا مددکاران با دقت و بررسی میدانی، پس از اطمینان از شرایط واقعی، این افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند.

صادقی‌دایو در پاسخ به سوالی درخصوص حذف یارانه برخی خانوار‌های پردرآمد در مردادماه براساس سرانه هزینه خانوار، گفت: پس از اجرای این مرحله از سوی وزارت رفاه، کمیته امداد باید بررسی کند کدام‌یک از مددجویان مشمول این طرح شده‌اند و پیگیری‌های لازم برای مستثنا کردن افراد واجد شرایط انجام می‌شود. این فرآیند به‌تازگی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شناسایی نیازمندان جدید و تحت پوشش قرار گرفتن در نهاد امداد، تاکید کرد: فرآیند شناسایی و پذیرش نیازمندان به صورت روزانه در حال انجام است. تخصیص سهمیه به استان‌ها و نبود پشت‌نوبتی در بسیاری از نقاط، مؤید همین امر است.

صادقی‌دایو گفت: تلاش ما این است که افراد واقعاً نیازمند، چه از منظر فقر مالی و چه از نظر شرایط اجتماعی، شناسایی و تحت حمایت قرار گیرند. گاهی ممکن است فردی در دهک پایین قرار داشته باشد، اما دارای اموال یا درآمدی ثبت‌نشده باشد. در این موارد نیز با بهره‌گیری از گزارش‌های میدانی، اطلاعات تکمیلی جمع‌آوری شده و پس از راستی‌آزمایی، در صورت نیاز تحت پوشش قرار می‌گیرند.

منبع: ایسنا

