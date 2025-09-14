اساسنامه «مدرسه مجازی» تصویب و ابلاغ شد که بنابر اظهارات معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، ۵ گروه مخاطبان اصلی این مدارسی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - موسیالرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن اشاره به تصویب و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی و یکی از مفاد آن که اشاره دارد این مدارس در مواقع ضروری باید تشکیل شوند، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت همیشه تاکید بر آموزش حضوری دارد و معتقد است دانش آموز باید در فضای مدرسه و کلاس درس حضور داشته باشد چرا که فقط بحث آموزش مطرح نیست و یادگیری فقط مربوط به مسائل درسی نمیشود و تعاملاتی که دانش آموزان با دوستان در مدارس دارند و همچنین معلمان و عوامل مدرسه، به نوعی به یادگیری دانش آموز کمک میکند و باعث میشود آنها موقعیتهای مختلف را تجربه کند لذا تاکید ما بر حضور دانش آموزان در فضای مدرسه است تا در تعامل مستقیم با معلم برای یادگیری باشد.
وی افزود: اما در جهان امروز استفاده از فناوریهای نوین و آموزشهای الکترونیکی و فضای مجازی جزء جدایی ناپذیر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است و نمیتوانیم نسبت به اینها بیتفاوت باشیم، ضمن اینکه در یکسری از موقعیتها و شرایط ایجابی، ناگزیر به ارائه آموزشهای غیرحضوری برای عقب نماندن از عرصه تعلیم و تربیت هستیم که آن را در دوره کرونا تجربه کردیم بنابراین از دوره کرونا به بعد، آموزشهای مجازی به نوعی مکمل آموزشهای حضوری شد و به دنبال آن، معلمان از آموزشهای مجازی برای تکمیل امر آموزش استفاده میکنند.
ایرانیان خارج از کشور، اتباع خارجی و بازماندگان از تحصیل، مخاطبان مدرسه مجازی
کفاش با تاکید بر اینکه با تشکیل مدارس مجازی نمیخواهیم مدارس حضوری را تعطیل کرده و صرفا به سمت آموزشهای مجازی برویم اظهار کرد: مدارس مجازی که اساسنامه آن در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده برای گروههایی اعم از «خارجیان علاقهمند به تحصیل در نظام تعلیم و تربیت در ایران»، «ایرانیان خارج از کشور» که امکان حضور در مدارس و آموزشهای حضوری را ندارند، «اتباع خارجی داخل ایران» که متقاضی دریافت آموزش از نظام ایران هستند، «دانش آموزان بازمانده از تحصیل» مانند کودکان کار که تلاش آموزش و پرورش بر برگرداندن این دسته از دانش آموزان به فضای مدرسه و درس است و اولویت اصلی ما این است که حتی بازماندگان از تحصیل بتوانند در کلاسهای درس از آموزشهای حضوری بهرهمند شوند، اما اگر به هر دلیلی امکان حضور اینها مهیا نشد، نباید اینها از تحصیل باز بمانند و دسته دیگر «بزرگسالان بالای ۱۸ سال» هستند که میتوانند از آموزشهای این مدارس بهرهگیرند.
ایجاد مدرسه مجازی به معنای تعطیلی مدارس حضوری نیست
ایجاد مدرسه مجازی به منظور گسترش عدالت آموزشی
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید دوباره بر اینکه ایجاد مدرسه مجازی به معنای تعطیلی مدارس حضوری نیست چرا که این مدارس مخاطبان خاص خود را دارد و براساس مصوبه، گروههای یاد شده میتوانند از آموزشهای مدارس مجازی استفاده کنند در خصوص منظور از مواقع ضروری برای برگزاری کلاسهای مجازی که در اساسنامه قید شده است گفت: در یکی از مواد آییننامه، ذکر شده چنانچه مدارس نیازمند این باشند که در شرایط خاص نتوان مدارس را به صورت حضوری بازگشایی و اداره کرد میتوان با استفاده از امکانات، آموزشها را مانند دوره کرونا به صورت غیرحضوری ارائه کنند، اما اگر محدودیت امکانات وجود داشت از ظرفیت این مدارس مجازی برای آموزشها استفاده کنند که البته اینها به شرط شرایطی است که امکان ارائه آموزش حضوری وجود نداشته باشد. هم اکنون هم مدارس از هر دوی این روشها در فرآیند آموزش استفاده میکنند. مدارس مجازی برای گروههای خاصی است که امکان حضور در مدارس را ندارند که این فرصت برای اجرای عدالت آموزشی ایجاد شده است تا بتوان فرصت برابر آموزش برای همه اقشار فراهم کرد.
مدارس مجازی به صورت «غیردولتی» اداره و طبق قانون برای آنها «شهریه» تعیین میشود
حمایت آموزش و پرورش از بازماندگان از تحصیلی که توان مالی ندارند
کفاش در پاسخ به اینکه آیا ارائه آموزش در این مدارس مشمول دریافت «شهریه» است؟ پاسخ داد: مدارس مجازی براساس آنچه در اساسنامه تعریف شده است به صورت «غیردولتی» خواهند بود و براساس قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، اداره خواهند شد؛ البته در اساسنامه پیشبینی شده براساس صلاحدید، نوعی از مدارس دولتی نیز آموزش مجازی ارائه دهند که این اختیار با وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر است، اما عمدتا این مدارس به صورت غیردولتی اداره میشوند و هرچه قانون گفته باشد برای آنها شهریه تعیین میشود.
وی در پاسخ به دریافت شهریه برای استفاده کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار از این مدارس دارای تناقض با اجرای عدالت آموزشی به دلیل عدم توان مالی این کودکان برای پرداخت شهریه است، اظهار کرد: در اساسنامه مدارس مجازی یکی از گروههایی که میتوانند از آموزش غیرحضوری استفاده کنند بازماندگان از تحصیل هستند که قشری از آنها کودکان کارند که ممکن است این سوال مطرح شود که اینها جزو اقشار بیبضاعت هستند و اگر قرار باشد مدارس غیردولتی اداره شوند، اینها توان پرداخت شهریه ندارند که در اساسنامه پیش بینی شده «برای این قشر از دانش آموزان که توان پرداخت هزینه و تهیه تجهیزات را ندارند، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده پشتیبانی لازم را از این گروه داشته باشد.»
منبع: ایسنا