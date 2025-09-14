وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۲ هزار مدرسه برای سال تحصیلی جدید ساخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مراسم کلنگ‌زنی و خشت ‌گذاری طرح مدرسه اولیا صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران برگزار شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در آیین خشت‌گذاری طرح «مدرسه اولیا» که روز ۲۳ شهریور در دبستان پسرانه دکتر حافظی منطقه ۱۰ تهران برگزار شد، با اشاره به گسترش نگاه تحولی در نظام تعلیم و تربیت کشور اظهار کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است و همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجتماعی باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

کاظمی با تاکید بر اینکه امروز نظام آموزشی کشور بر اساس یک نقشه راه دقیق در حال حرکت است، گفت: هدف نهایی این نقشه، ارتقای عدالت و کیفیت در آموزش است؛ به همین منظور تاکنون ۷۷۰۰ مسئله در حوزه فضا‌های آموزشی و پرورشی شناسایی شده که از این میان، ۲۴۰۰ مورد به بهره‌برداری رسیده و ۱۷۷ کلاس درس جدید نیز به مجموعه مدارس کشور افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به مدارس در مناطق محروم، افزود: در شش محور شامل مدارس سنگی، کانکسی، و دارای تراکم بالا اقدامات ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) از محل مسئولیت اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌های پلتفرم «شاد» خبر داد و گفت: هدف ما دستیابی به یک پلتفرم به‌روز، قوی و متناسب با نیاز دانش‌آموزان تا سال آینده است.

کاظمی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی تجهیزات فناورانه مدارس، بیان کرد: استانداردسازی تجهیزات آموزشی متناسب با دوره‌های ابتدایی و متوسطه در حال انجام است و بسته‌های ویژه‌ای نیز برای هر دوره طراحی شده است.

وی توانمندسازی معلمان و مدیران را محور سوم کیفیت‌بخشی به آموزش دانست و گفت: معلم، محور اصلی ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و ارتقای سطح علمی کشور است؛ در آستانه مهر، دوره‌های آموزشی جامع برای معلمان و مدیران سراسر کشور برگزار شده تا سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل آغاز شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییر نگرش عمومی نسبت به اهمیت این حوزه خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مانع در گذشته، کوچک‌انگاری آموزش و پرورش بود، اما امروز این نگاه تغییر کرده و آموزش و پرورش به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده است. اگر قرار است این تحول شتاب بگیرد، مشارکت عمومی ضرورت دارد.

قطره‌های کوچک کمک‌های دانش‌آموزان، ساخت ۳۲ مدرسه و تغییر باورها را رقم زده است

وزیر آموزش و پرورش در سخنانی تأکید کرد که تلاش‌های خرد دانش‌آموزان نقش مهمی در ساخت ۳۲ مدرسه ایفا کرده و مهم‌ترین دستاورد این حرکت، تغییر نگاه‌ها و باورهای نسل جوان است.

وی با اشاره به ضرورت پیش‌قدم شدن یک فرد برای شروع حرکت، افزود: همین قطره‌های کوچک که کنار هم جمع می‌شوند، می‌توانند اتفاقات بزرگ را رقم بزنند. با کمک‌های خرد دانش‌آموزان، می‌توانیم مدارس شهدا را بسازیم و نگرش دانش‌آموزان را تغییر دهیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و انجام مطالعات دقیق برای رسیدن به دیدگاه‌های نوین تأکید کرد و گفت: امروز باید مسائل را شناسایی کنیم و برای هر کدام راهکار مناسب بیندیشیم.