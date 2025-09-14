مدیرعامل سازمان بوستان‌های شهرداری تهران جزئیات سرانه فضای سبز و زمان افتتاح پروژه‌های بزرگ فضای سبز تهران را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیشترین توسعه فضای سبز در پایتخت طی چهار سال گذشته انجام شده است.

مختاری گفت: توسعه فضای سبز هم در بخش برون‌شهری، از طریق ایجاد کمربند سبز پیرامون شهر تهران و هم در بخش درون‌شهری، با احداث حدود ۱۳۰ بوستان محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیشرفت قابل توجه‌ای داشته است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران به برنامه‌ها و پروژه‌های بزرگ در دست احداث این سازمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری پروژه‌های بزرگی به بهره‌برداری خواهند رسید، از جمله این پروژه‌های مهم بام ری است که با مساحت ۴۲ هکتار، طبق پیش‌بینی‌ها ظرف سه تا چهار ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: فاز دوم روددره فرحزاد با مساحت ۵۳ هکتار، ظرف سه ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و بوستان بزرگ چهارباغ به مساحت ۴۵ هکتار، برنامه‌ریزی شده است در سال جاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مختاری به چند پروژه پارک‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مهمی نظیر باغ ایرانی در محدوده منطقه ۲۰ و یک پارک جدید در منطقه ۱۶ نیز در دست احداث هستند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

مختاری در خصوص سرانه فضای سبز تهران گفت: در بخش درون‌شهری، سرانه فضای سبز به ۱۷.۵ مترمربع و در بخش برون‌شهری به ۲۷ مترمربع رسیده است که این ارقام بیش از استاندارد و قابل قبول هستند و نشان از بهبود وضعیت محیط زیست شهری دارند.

وی با تأکید بر اجرای دستور شهردار تهران مبنی بر توزیع عادلانه فضای سبز گفت: در مناطقی نظیر ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۸، فعالیت‌های گسترده‌ای در جریان است تا سرانه قابل قبولی در این مناطق نیز افزایش یابد. 

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در پایان سخنان خود گفت: در سه سال اخیر، بیش از سه همت برای تملک باغات هزینه شده است تا این اراضی ارزشمند به بوستان و فضای سبز تبدیل شوند.

