تهران در شب هوای خنکی را تجربه خواهد کرد + فیلم

کارشناس هواشناسی در مورد وضعیت آب و هوای تهران توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی گفت:  دمای هوای تهران در شب به زیر ۲۰ درجه خواهد رسید. 

 

 

 

 

