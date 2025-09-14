مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: ۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری استان نیازمند اعتبارات بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری در نشست با استاندار و فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری استان گفت: ۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری استان که، زمینه اشتغال سه هزار و ۶۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد، نیازمند اعتبارات بیشتر در راستای تامین زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران هستیم.

او افزود: تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان، توجه به امر آموزش، اولویت‌گذاری گردشگری سلامت، ارتقای کیفیت تاسیسات و خدمات گردشگری، ایجاد کانون‌های جدید برای جذب گردشگر و تلاش برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های موجود در استان از جمله رویکرد‌هایی است که در دستور کار اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: بازگویی مسائل، مشکلات و چالش‌های صنعت گردشگری از زبان فعالان این حوزه در حضور مقام عالی استان فرصت مناسبی را برای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح استان و ملی ایجاد می‌کند.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، اقتصادی و مذهبی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی است.

منبع: میراث فرهنگی