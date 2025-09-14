باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد گسترده با وسایل نقلیه آلاینده و دودزا در سطح پایتخت خبر داد. وی با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی در شهریورماه سال جاری اظهار کرد: در طول ۲۱ روز، بیش از ۲۳ هزار وسیله نقلیه به‌دلیل تخلفات مرتبط با آلایندگی و دودزا بودن در تهران جریمه شدند.

سردار موسوی‌پور در تشریح جزئیات این آمار افزود: حدود ۱۵ هزار فقره از این تخلفات مربوط به نقص فنی خودرو‌ها بوده است، ۶ هزار خودرو به علت نداشتن معاینه فنی معتبر و ۲ هزار وسیله نقلیه نیز به دلیل رانندگی با وسیله دودزا اعمال قانون شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت:بر اساس رصد مستمر پلیس راهور تهران بزرگ و داده‌های حاصل از سامانه‌های نظارتی، شمار قابل توجهی از وسایل نقلیه بدون انجام معاینات فنی لازم در سطح معابر و جاده‌ها در حال تردد هستند؛ در حالی که حتی کوچک‌ترین نقص فنی در یک خودرو می‌تواند منجر به بروز حادثه‌ای جبران‌ناپذیر شود. به عنوان مثال، نقص در سیستم ترمز یا فرمان، در کسری از ثانیه می‌تواند جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیک را به خطر اندازد. پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تأکید بر ضرورت انجام معاینه فنی دوره‌ای، با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.