باشگاه خبرنگاران جوان - تمامی برنامه‌های شبکه یک رنگ و بوی اصفهان گرفته است. از برنامه‌های زنده و روزانه مانند «صبح‌بخیر ایران»، «به توان مردم»، «امروز»، «سیمای خانواده»، «ورزش و مردم»، «ایران از بالا» و «ثریا» تا برنامه‌های تولیدی و مستند مانند «ایران دوست‌داشتنی»، «باشگاه تولید» و مستند‌ها و میان‌برنامه‌های مختلف همگی در خدمت پوشش ابعاد مختلف استان اصفهان هستند.

از روز شنبه ۲۲ شهریورماه برنامه «آفتاب شرقی» از مدرسه علمیه امام صادق «ع» در چهارباغ عباسی اصفهان با موضوع فروخوردن خشم روی آنتن می‌رود.

کارشناس مهمان این هفته آیت الله سید ابوالحسن مهدوی خواهد بود و این برنامه مطابق معمول بعد از اذان ظهر تا روز پنجشنبه پخش خواهد شد.

«ایران دوست داشتنی» امشب ساعت ۲۳ به سراغ مردم اصفهان خواهد رفت.

آئین‌های ملی ـمذهبی، باز‌های محلی، نماد زیست بوم، تاریخچه شهرها، صنایع دستی، چهره‌های تاثیرگذار، پیشرفت‌های علمی اصفهان در این برنامه مرور خواهد شد.

روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه برنامه «امروز» با توجه به رویداد جاری به شهر اصفهان با عناوین: صنعت استان اسفهان، اصفهان استان مقاومت و ایثار، اصفهان کشاورزان مقاوم در برابر خشکسالی، طبیعت اصفهان خواهد پرداخت. تکرار برنامه «ایران دوست داشتنی» ساعت ۱۶:۳۰ پخش خواهد شد.

مستند «زنده باد جهاد» با موضوع نقش جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس ساعت ۱۶:۵۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

این برنامه تلاش می‌کند تا از خلال روایت‌های مختلف، تصویری زنده و ملموس از مسیر پرفراز و نشیب جهاد سازندگی ارائه دهد و الگویی را برای نسل امروز و فردا به نمایش گذارد که چگونه می‌توان با اتکا به روحیه جهادی و مدیریت انقلابی، بر مشکلات پیچیده اجتماعی فائق آمد.

همچنین برنامه «حیات دانش بنیان» به موضوع بررسی روند شکل‌گیری و رشد شرکت دانش بنیان فناوران لیزر سپاهان می‌پردازد. از جمله دستاورد‌های این شرکت که در اصفهان مستقر است، میتوان به دشتگاه نشت یاب لیزری مکشی گاز متان اشاره کرد. دستگاهی که اهمیت بالایی در ایمنی محیط کار بخصوص در معادن دارد، اما به خاطر تحریم ها، تامین آن با مشکل مواجه بود. این برنامه ساعت ۱۷:۲۰روز یکشنبه پخش خواهد شد.

در ادامه ویژه‌های این رویداد روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه مستند «ایران از بالا» به شهر بزرگ اصفهان خواهد پرداخت. این مستند با تصاویر هوایی (هلی شات) و گویندگی داود نماینده به معرفی مناظر متنوع طبیعی و امکان تاریخی استان اصفهان پرداخته است. این برنامه ساعت ۱۶:۳۰ از قاب شبکه یک پخش خواهد شد.

برنامه «باشگاه تولید» نیز در قسمت جدید خود به کارآفرینان شهر اصفهان خواهد پرداخت. این برنامه ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه یک پخش خواهد شد.