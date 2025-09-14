باشگاه خبرنگاران جوان - حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان بناب با تشریح سیاست‌ها و رویکرد‌های جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: سیاست کلان ما عقب‌نشینی دولت به نفع صنوف و بخش خصوصی است.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های صدور مجوز تأکید کرد و گفت: روند صدور مجوز باید روان، شفاف و عادلانه باشد تا بخش خصوصی و فعالان فرهنگی بتوانند بدون مانع، ایفای نقش کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نقش دولت در حوزه فرهنگ باید بیشتر «سیاست‌گذار و ناظر» باشد تا «مجری»، افزود: واگذاری رویداد‌ها به تشکل‌ها به معنای عقب‌نشینی دولت از مسئولیت نیست، بلکه به معنای افزایش کارآمدی و بهره‌وری است؛ چراکه تشکل‌ها به واقعیت‌های میدان نزدیک‌ترند و می‌توانند با انعطاف و خلاقیت بیشتری عمل کنند.

مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی به انسجام ملی کمک می‌کند

معاون توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در جلسه شورای فرهنگ عمومی بناب هم‌افزایی میان نهاد‌های عضو را یکی از پیش‌شرط‌های توسعه فرهنگی دانست و اظهار کرد: ایجاد نشاط اجتماعی و انسجام ملی زمانی محقق می‌شود که فعالیت‌های فرهنگی مردمی‌سازی شده و از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌های محلی بهره گرفته شود.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی می‌تواند به محلی برای تجمیع ظرفیت‌ها و پرهیز از موازی‌کاری تبدیل شود، گفت: اگر نهاد‌های مختلف فرهنگی با یکدیگر هماهنگ عمل کنند، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و اثرگذاری فعالیت‌ها چند برابر خواهد شد.

انتظامی با تأکید بر اینکه فرهنگ وقتی می‌تواند بستر انسجام ملی باشد که مردم خود را در آن سهیم بدانند، اظهار کرد: مشارکت گروه‌های مردمی، انجمن‌های فرهنگی و فعالان بومی نه تنها موجب پایداری برنامه‌ها می‌شود، بلکه به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های رسمی نیز کمک خواهد کرد.

او در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مردمی‌سازی آنها می‌تواند مهم‌ترین ابزار برای افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم انسجام ملی باشد.

حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج)، دیدار با اساتید دانشگاه و شرکت در نشست تخصصی گفتمان حکمرانی در توسعه، از دیگر برنامه‌های سفر انتظامی به شهرستان بناب بود.

محمد باقری بنابی، نماینده مردم «بناب» در مجلس شورای اسلامی، نعمت‌الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اسد بابایی، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در برنامه‌های امروز معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی کردند.

