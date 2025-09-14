باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کیم یو-جونگ، خواهر کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی، رزمایشهای مشترک آینده بین ایالات متحده و کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و واشنگتن و سئول را از عواقب نامطلوب آن بر حذر داشت.
این تمرینات به منظور تقویت بازدارندگی هستهای در شبهجزیره کره و یکپارچهسازی قابلیتهای هستهای آمریکا با زرادخانه متعارف کره جنوبی طراحی شدهاند.
به طور همزمان، ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن نیز رزمایشهای دریایی برگزار خواهند کرد. کیم این اقدام را «تظاهر قدرت در جهت اشتباه» توصیف کرد.
منبع: تایمز کره