کیم یو-جونگ، خواهر کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی، رزمایش‌های مشترک آینده بین ایالات متحده و کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و واشنگتن و سئول را از عواقب نامطلوب آن بر حذر داشت.

این تمرینات به منظور تقویت بازدارندگی هسته‌ای در شبه‌جزیره کره و یکپارچه‌سازی قابلیت‌های هسته‌ای آمریکا با زرادخانه متعارف کره جنوبی طراحی شده‌اند.

به طور همزمان، ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن نیز رزمایش‌های دریایی برگزار خواهند کرد. کیم این اقدام را «تظاهر قدرت در جهت اشتباه» توصیف کرد.

منبع: تایمز کره