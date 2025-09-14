اهمیت قرآن خواندن برای انسان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0630\u0647\u0628\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u00a0 \u062f\u0631 \u0642\u06cc\u0627\u0645\u062a \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u06a9\u0631\u0645 (\u0635) \u062c\u0648\u0627\u0628 \u067e\u0633 \u062f\u0647\u06cc\u0645.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
بانک مرکزی بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی تاکید کرد.
حجتالاسلام محمدحسین شهبازی، کارشناس مذهبی لطفا اهميت چپاول بيت المال را هم توضيح دهيد.