اهمیت قرآن خواندن برای انسان + فیلم

کارشناس مذهبی در مورد اهمیت قرآن خواندن برای انسان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدحسین شهبازی، کارشناس مذهبی گفت:  در قیامت باید برای قرآن نخواندنمان به پیامبر اکرم (ص) جواب پس دهیم.

 

 

 

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بانک مرکزی:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
بانک مرکزی بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام محمدحسین شهبازی، کارشناس مذهبی لطفا اهميت چپاول بيت المال را هم توضيح دهيد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان می تونه یک کار جالب بکنه: هر روز یک آیه قرآن رو در سایت بگذاره. ما که می آییم سایت رو ببینیم این آیه رو می بینیم و ترجمه اش رو می خونیم. اگر تفسیر کوتاهی هم داشته باشه خوبه
۰
۱
پاسخ دادن