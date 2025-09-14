باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بدن انسان نیاز به قندهای ساده دارد + فیلم

کارشناس تغذیه در خصوص قندهای ساده برای بدن انسان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه گفت: با خوردن نوشیدنی‌های شیرین در صبح، قند بدن تأمین می‌شود.

 

 

 

 

