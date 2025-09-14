باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای مندرج در بیانیه مشترک اعضای گروه هفت و شرکای آن راجع به جمهوری اسلامی ایران را بیاساس، غیرمسئولانه و فرافکنی محض دانسته و آن را محکوم میکند.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: طرح اتهامهای واهی علیه متولیان حفاظت از امنیت ملی ایران تحریف آشکار واقعیتها و فرافکنی مزورانه بانیان چنین بیانیههایی است که با رفتارهای غیرقانونی و بیثباتکننده خود در مناطق مختلف جهان خصوصا در منطقه غرب آسیا، موجب ترویج قانونشکنی و تشدید ناامنی شدهاند.
وزارت امور خارجه تصریح کرد: بدون تردید آمریکا و دیگر اعضای گروه ۷ باید پاسخگوی عملکردهای ناشایست خود در به مخاطره انداختن ثبات و امنیت منطقه و جهان بهویژه بهدلیل همدستی و شراکت در نقضهای فاحش حقوق بینالملل شامل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و همچنین بهخاطر حمایت از تروریستهای سابقهدار باشند.
در این بیانیه همچنین نوشته شده است: در وضعیتی که رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت همهجانبه آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای بانی این بیانیه ضد ایرانی، مشغول کشتار و نسلکشی در فلسطین اشغالی و جنگافروزی مستمر علیه کشورهای منطقه است، صدور بیانیههای ضد ایرانی هدفی جز انحراف اذهان عمومی از جنایت قرن و همدستی بانیان این بیانیه در نسلکشی ندارد. بانیان چنین بیانیههای غیرمسئولانهای به جای اصرار بر فرافکنی ناشی از ذهنیتهای کهنه خودبرترپندارانه و استعماری، باید سیاستهای اشتباه و مجرمانه خود را در قبال ایران و منطقه تصحیح کنند.