وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای ادعا‌های گروه هفت و شرکای آن در خصوص ایران را رد کرد و تاکید کرد: بدون تردید آمریکا و دیگر اعضای گروه ۷ باید پاسخگوی عملکرد‌های ناشایست خود باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعا‌های مندرج در بیانیه مشترک اعضای گروه هفت و شرکای آن راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی‌اساس، غیرمسئولانه و فرافکنی محض دانسته و آن را محکوم می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: طرح اتهام‌های واهی علیه متولیان حفاظت از امنیت ملی ایران تحریف آشکار واقعیت‌ها و فرافکنی مزورانه بانیان چنین بیانیه‌هایی است که با رفتار‌های غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده خود در مناطق مختلف جهان خصوصا در منطقه غرب آسیا، موجب ترویج قانون‌شکنی و تشدید ناامنی شده‌اند.

وزارت امور خارجه تصریح کرد: بدون تردید آمریکا و دیگر اعضای گروه ۷ باید پاسخگوی عملکرد‌های ناشایست خود در به مخاطره انداختن ثبات و امنیت منطقه و جهان به‌ویژه به‌دلیل همدستی و شراکت در نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و همچنین به‌خاطر حمایت از تروریست‌های سابقه‌دار باشند.

در این بیانیه همچنین نوشته شده است: در وضعیتی که رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت همه‌جانبه آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشور‌های بانی این بیانیه ضد ایرانی، مشغول کشتار و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جنگ‌افروزی مستمر علیه کشور‌های منطقه است، صدور بیانیه‌های ضد ایرانی هدفی جز انحراف اذهان عمومی از جنایت قرن و همدستی بانیان این بیانیه در نسل‌کشی ندارد. بانیان چنین بیانیه‌های غیرمسئولانه‌ای به جای اصرار بر فرافکنی ناشی از ذهنیت‌های کهنه خودبرترپندارانه و استعماری، باید سیاست‌های اشتباه و مجرمانه خود را در قبال ایران و منطقه تصحیح کنند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، گروه هفت
خبرهای مرتبط
گروه هفت درباره تحریم‌ها و تعرفه‌ها علیه کشور‌های حامی روسیه بحث می‌کند
«بی‌طرفی» در قبال نسل‌کشی پذیرفته نیست
محکومیت شدید تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی به یمن و کشتار خبرنگاران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
تاکید قطعنامه ایران نسبت به ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای
سپاس قلبی رئیس جمهور از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت
دیدار عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه ایران و عراق
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
نشست اعضای هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۳ شهریور
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان
عراقچی: ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است
آخرین اخبار
عراقچی: ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۳ شهریور
نشست اعضای هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد
سپاس قلبی رئیس جمهور از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت
دیدار عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه ایران و عراق
تاکید قطعنامه ایران نسبت به ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه
ضرورت وضع قانون ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای
آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با حضور عراقچی
راه غلبه بر رژیم صهیونیستی همبستگی کشور‌های اسلامی است
پذیرش CFT؛ چالش حقوقی و سیاسی برای جبهه مقاومت
حضرتی: باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم
محمد رشیدی به عنوان نماینده رئیس مجلس در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی شد
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق ایران و آژانس در قاهره
اسلامی: در کنفرانس عمومی آژانس، روایت‌گر صریح اتفاقات خواهیم بود/ ارائه قطعنامه ایران
رد ادعا‌های بی‌اساس گروه ۷ و شرکای آن در رابطه با ایران