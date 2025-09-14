به گفته وزیر دفاع اوکراین این کشور با تداوم جنگ با روسیه در چهارمین سال، در سال ۲۰۲۶ حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار برای دفاع نیاز خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دنیس شمیحال، وزیر دفاع اوکراین، روز شنبه گفت که این کشور با تداوم جنگ با روسیه در چهارمین سال، حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار برای دفاع خود در سال ۲۰۲۶ نیاز خواهد داشت.

شمیحال گفت این بودجه برای حفظ خطوط دفاعی، تولید پهپاد‌ها و سلاح‌های بیشتر، محافظت از آسمان و جلوگیری از هرگونه تهاجم بیشتر روسیه ضروری است.

او در یک کنفرانس سالانه در کی‌یف گفت: «اقتصاد جنگ نشان می‌دهد که اگر از روسیه کمتر پول خرج کنیم، آنگاه شروع به پرداخت با قلمرو خود و، مهم‌تر از همه، با جان‌های خود می‌کنیم.»

هزینه‌های دفاعی اوکراین پس از تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به شدت افزایش یافت و اکنون بیش از ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش می‌کند. دولت اوکراین در بودجه امسال حداقل ۶۳ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی به علاوه تسلیحات غیرنقدی از متحدان غربی کی‌یف برنامه‌ریزی کرده است.

روکسولانا پیدلاسا، رئیس کمیته بودجه پارلمان، گفت که هزینه‌های جنگ به افزایش خود ادامه می‌دهد.

او گفت که در سال ۲۰۲۵، یک روز جنگ ۱۷۲ میلیون دلار هزینه داشته در مقایسه با حدود ۱۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴. به گفته او، این مبلغ شامل دستمزد سربازان، سلاح‌ها و پرداخت‌ها به مجروحان یا کشته‌شدگان در میدان نبرد می‌شود.

در حالی که هیچ جزئیاتی از منابع تأمین مالی اضافی مشخص نشده است، مقامات دولت اوکراین از متحدان درخواست کرده‌اند تا راه‌هایی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به امور مالی کی‌یف پیدا کنند.

جنگ با روسیه در ماه‌های اخیر تشدید شده است، با درگیری‌های شدید در امتداد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از خط مقدم و افزایش حملات هوایی نیرو‌های روسی به شهر‌ها و شهرک‌های اوکراین در عمق پشت جبهه.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ تاکنون به نتایج ملموسی منجر نشده است.

تنش‌ها این هفته به سطح جدیدی رسید زمانی که جنگنده‌های ناتو برای سرنگونی چندین پهپاد که روز چهارشنبه حریم هوایی لهستان را نقض کرده و ادعا می شود روسی بودند، پرواز کردند.

پیدلاسا گفت: «تا زمانی که هرگونه راه‌حل دیپلماتیکی حاصل شود، ما باید به جنگیدن ادامه دهیم؛ و برای ادامه جنگ، به پول نیاز داریم؛ و دفاع هزینه مالی عظیمی دارد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه