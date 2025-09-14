باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اینکه غیرحضوری شدن مدارس در مهرماه کذب است گفت: ۶۰۲۰ مدرسه آماده پذیرش بیش از ۶۸۰ هزار دانش آموز در استان کرمان هستند.

محمد رضا فرحبخش در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان بیان کرد: طرح برخی شایعات و مطالب در خصوص فعالیت غیرحضوری مدارس از اساس کذب و غیرواقعی است و فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان از نخستین روز سال تحصیلی جدید (مهرماه) با حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان در روز سه شنبه (اول مهرماه) و با حضور پرشور و نشاط دانش آموزان و معلمان آغاز می‌شود.

فرحبخش با بیان اینکه شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به صورت مجازی برگزار می‌شود افزود: تمامی مدارس در دوره‌های مختلف به صورت کاملا حضوری بوده و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به صورت مجازی نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به اولیا و دانش آموزان توصیه کرد که به این شایعه‌ها توجه نکنند و امیدواریم مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.

محمد رضا فرحبخش گفت: جشن شکوفه‌ها روز ۳۱ شهریور ماه ویژه بیش از ۶۵ هزار دانش آموز کلاس اولی در سراسر استان برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه جاری در سراسر استان خبر داد.

منبع: آموزش و پرورش