مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اینکه غیرحضوری شدن مدارس در مهرماه کذب است گفت: ۶۰۲۰ مدرسه آماده پذیرش بیش از ۶۸۰ هزار دانش آموز در استان کرمان هستند‌.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اینکه غیرحضوری شدن مدارس در مهرماه کذب است گفت: ۶۰۲۰ مدرسه آماده پذیرش بیش از ۶۸۰ هزار دانش آموز در استان کرمان هستند.

 محمد رضا فرحبخش در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان بیان کرد:  طرح برخی شایعات و مطالب در خصوص فعالیت غیرحضوری مدارس از اساس کذب و غیرواقعی است و فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان از نخستین روز سال تحصیلی جدید (مهرماه) با حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان در روز سه شنبه (اول مهرماه) و با حضور پرشور و نشاط دانش آموزان و معلمان آغاز می‌شود.

فرحبخش با بیان اینکه شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به صورت مجازی برگزار می‌شود افزود: تمامی مدارس در دوره‌های مختلف به صورت کاملا حضوری بوده و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به صورت مجازی نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به اولیا و دانش آموزان توصیه کرد که به این شایعه‌ها توجه نکنند و امیدواریم مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.

محمد رضا فرحبخش گفت: جشن شکوفه‌ها روز ۳۱ شهریور ماه ویژه بیش از ۶۵ هزار دانش آموز کلاس اولی در سراسر استان برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه جاری در سراسر استان خبر داد.

منبع: آموزش و پرورش 

برچسب ها: آموزش و پرورش ، مدارس
خبرهای مرتبط
شهربازی کرمان، تعطیل شد
انجام ۸۷۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی جنوب کرمان
قصه درد دانش آموزان عشایر ریگانی؛
این مدرسه معلم ندارد!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف بیش از ۲۴۹ میلیارد انواع کالای قاچاق در کرمان
غیرحضوری شدن مدارس در مهرماه کذب است
به فاصله ۹۰ دقیقه دو حادثه ترافیکی با سه فوتی در رفسنجان   