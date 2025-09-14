به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- این بازدید با همراهی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان استانی، به‌منظور بررسی فرآیندهای واردات و ترخیص کالاهای اساسی نظیر گندم، جو و نهاده‌های دامی انجام می‌شود.

کمیسیون کشاورزی که در سال‌های گذشته نیز از این بندر بازدید کرده بود، بر رفع موانع حوزه ارزی و تسریع تامین این کالاها برای تضمین امنیت غذایی تمرکز دارد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون در بدو ورود به خوزستان بر ضرورت تامین پایدار و به‌موقع کالاهای اساسی برای حمایت از تولید کشاورزی و ثبات بازار تاکید کرد.

اعضای کمیسیون در این بازدید، انبارها و فرآیندهای تخلیه و ترخیص را بررسی کرده و با مسئولان درباره تقویت ذخایر استراتژیک گفت‌وگو خواهند کرد.

منبع ایسنا