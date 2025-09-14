باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که مدیریت منابع آبی به بزرگترین چالش صنایع کشور بدل شده، مجتمع فولاد غدیر نیریز با تکیه بر توان کارشناسان و مدیران بومی خود توانسته الگویی متفاوت از «اقتصاد آب» را در صنعت فولاد ایران رقم بزند.
این دستاورد حاصل سالها مطالعه، سرمایهگذاری و اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه صرفهجویی و بازچرخانی آب است؛ اقداماتی که حتی پیش از اتصال به خط انتقال آب خلیج فارس نیز کاهش چشمگیری در مصرف ایجاد کرده و امروز به نقطهای متمایز برای این مجتمع تبدیل شده است.
در حوزه بهینهسازی مصرف، مجموعهای از اقدامات هدفمند توسط کارشناسان و مدیران بومی مجتمع به اجرا درآمده که نتایج خیرهکنندهای به همراه داشته است. در واحد احیاء مستقیم، اقداماتی مانند بهرهبرداری بهینه از سیستم RO، کاهش آب دورریز برجهای خنک کننده (بلودان) و افزایش سیکل تغلیظ، اصلاح سیستم اتوماسیون برای جلوگیری از سرریز مخازن و استفاده از مخازن سرپوشیده برای کاهش تبخیر انجام شده است. نتیجه این برنامهها، رسیدن مصرف آب به ۰/۷۹ مترمکعب برای هر تن آهن اسفنجی بوده که در مقایسه با استاندارد پرد (۱/۲۸ مترمکعب)، موفقیتی چشمگیر به شمار میرود.
در کارخانه فولادسازی نیز با بهکارگیری فناوری Air cooler، مدیریت هوشمندانه کولینگتاورها با کنترل دور فنها و اجرای برنامههای منظم شستوشوی تجهیزات، مصرف آب بین ۰/۶۶ تا ۱ مترمکعب برای هر تن شمش فولادی کاهش یافته است. این میزان صرفه جویی در کارخانه فولادسازی که به دلیل ناترازی هنوز به ظرفیت اسمی نرسیده است؛ رکوردی کم نظیر محسوب میشود؛ رقمی که بهطور چشمگیری کمتر از استاندارد کارخانههای فولادسازی با ۲/۵ مترمکعب است. علاوه بر این، با بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی، بیش از ۹۳ درصد فاضلاب ورودی به این تصفیه خانه با استفاده از فناوریهای روز بازچرخانی و دوباره به مدار بازگردانده میشود.
در کنار این اقدامات، مجتمع فولاد غدیر نیریز برای نخستین بار در استان فارس موفق شد کارخانه خود را به خط انتقال آب خلیج فارس متصل کند؛ پروژهای ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که از خردادماه ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار مترمکعب آب شیرینشده را وارد چرخه تولید کرده است. انتقال روزانه یکمیلیون و ششصد هزار لیتر آب از خلیج فارس، نیمی از نیاز آبی کارخانه را تأمین کرده و افق تازهای را پیش روی صنعت فولاد در جنوب کشور گشوده است.
امروز آنچه در فولاد غدیر نیریز رقم خورده، تنها مجموعهای از اعداد و پروژهها نیست؛ بلکه افتخاری است برای فرزندان نیریز که با تلاش و همت خود توانستهاند الگویی ملی در مدیریت آب بیافرینند. دستاوردی که نه تنها صنعت فولاد کشور را به سوی آیندهای پایدار هدایت میکند، بلکه برای استان فارس و منطقه نیز مایه مباهات و غرور است.
منبع: فولاد غدیر نیریز