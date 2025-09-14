فوق‌ستاره آرژانتینی پنالتی از دست داد و تیمش در میانه جدول آرام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - بامداد امروز راینترمیامی با حضور لیونل مسی، رودریگو دی‌پائول، یوردی آلبا و سرخیو بوسکتس در خانه حریف به مصاف شارلوت رفت و باز هم یک شکست دیگر متحمل شد و با سه گل از این تیم باخت.

 یاران مسی در دقیقه ۳۲ صاحب یک ضربه پنالتی شدند و مطابق انتظار، فوق ستاره آرژانتینی پشت توپ ایستاد. با این حال مسی موفق به باز کردن دروازه شارلوت از روی نقطه پنالتی نشد. مسی چیپ زد و ضربه او را دروازه‌بان شارلوت گرفت تا روحیه تیم هم با این ناکامی تحت تاثیر قرار بگیرد. روحیه در هم شکسته شاگردان ماسکرانو کار خودش را کرد و ۲ دقیقه بعد از هدر رفتن پنالتی مسی، میزبان به گل برتری دست پیدا کرد. گومو تصمیم گرفته بود شب تلخی را برای حریف رقم بزند. این بازیکن در دقیقه ۴۷ مسابقه گل دوم شارلوت را هم به ثمر رساند تا کار برای اینترمیامی دشوارتر شود.

همه تلاش و تقلای اینترمیامی و مسی و یارانش حتی به به یک گل هم منجر نشد تا گومو در آخرین دقایق مسابقه کاری را انجام دهد که مسی نتوانست. او در دقیقه ۸۴ بازی از روی نقطه پنالتی، گل سوم خودش و تیمش را به ثمر رساند و در نهایت بازی با همین نتیجه ۳ بر صفر به سود شارلوت به پایان رسید. اینترمیامی برای دومین بازی متوالی با نتیجه ۳ بر صفر باخت تا اوضاع برای این تیم بحرانی شود و در میانه جدول آرام بگیرند. این ششمین باخت فصل اینترمیامی بود و  این تیم با ۴۶ امتیاز از ۲۶ مسابقه در رده هشتم جدول قرار گرفت.

