باشگاه خبرنگاران جوان _ فرهاد سرگلزایی" در تشریح اقدامات انجام شده بیان کرد: از ابتدای امسال به‌منظور تقویت و پایداری تأمین آب و با صرف اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان، دو حلقه چاه عمیق به عمق بیش از ۲۱۰ متر حفر و تکمیل و یک حلقه چاه با خرید و نصب پمپ و ملزومات، تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی با بیان این‌که ۲۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب بزمان اضافه شده است، ادامه داد: همچنین شیرآلات معیوب سرچاهی که نقش مؤثری در کنترل فشار خط انتقال دارد و موجب کاهش حوادث و اختلال در روند آبرسانی می‌شود، تعمیر و تعویض شده است.

وی افزود: به موازات این اقدامات، برای بهبود توزیع آب در شبکه شهری، یک و نیم کیلومتر از شبکه اصلاح یافته و مطالعات تکمیلی برای اصلاح و توسعه بیشتر شبکه توزیع نیز توسط مشاور ذی‌صلاح در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات آبرسانی پایدار در بزمان تصریح کرد: آب شرب شهر بزمان از طریق چاه‌های حفر شده در فاصله بیش از ۴۰ کیلومتر در دشت سمسور تأمین می‌شود که در ابتدای دهه ۹۰ خط انتقال و ایستگاه پمپاژ وارد مدار بهره‌برداری شده است.

به گفته سرگلزایی، طی سال‌های اخیر به دلیل جنس خاک منطقه، بخشی از لوله‌های اجرا شده دچار خوردگی که در مواقع تغییر فشار پمپاژ با حوادثی روبه‌رو می‌شود.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل، آزمایش‌های مجدد توسط آزمایشگاه معتبر مکانیک خاک انجام و عوامل اصلی خوردگی شناسایی شده است. همچنین تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی و تعویض لوله‌ها در مسیرهای بحرانی در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه، اصلاح کامل خط انتقال بزمان بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد، تأکید کرد: رفع مشکلات تأمین آب بزمان در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد و با وجود محدودیت‌های مالی، تلاش‌های فنی و اجرایی در این زمینه به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید؛ با اجرای این اقدامات، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان امیدوار است بخشی از دغدغه‌های مردم بزمان در زمینه تأمین آب شرب کاهش یابد.

منبع شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان