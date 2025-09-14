باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین آهنی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه وزارت جهاد در اتصال به دولت الکترونیک گفت: تمامی خدماتی که در سطح وزارت جهاد باید الکترونیکی می شد، شناسه دار و به درگاه دولت متصل شدند.

به گفته وی، بیش از ۴۰۰ خدمت در وزارت جهاد الکترونیکی شده است که براین اساس بیش از ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی ارائه می شود.

آهنی ادامه داد: ۱۶ دستگاه در وزارت جهاد همچون سازمان تحقیقات، عشایر، حفظ نباتات و تعاون روستایی باید خدمات را الکترونیکی کنند چراکه سیستمی شدن و برخط شدن کارها علاوه بر ایجاد شفافیت، هزینه های خدمت کاهش و کیفیت را افزایش می دهد.

۷۸ مجوز وزارت جهاد الکترونیکی است

در ادامه مریم اشرف جهانی معاون توسعه مرکز آمار و فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۷۸ مجوز داریم که کاملا بصورت الکترونیکی در حال ارائه است و ۱۵۰ خدمات الکترونیکی کامل است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد خدمات بصورت الکترونیکی است و ۶۱ خدمت بصورت هوشمند در حال خدمت رسانی هستیم.