به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مهران مکوندی با اشاره به خلاقیت ها، ابداعات و ابتکارات متخصصان و مهندسان شرکت ملی حفاری ایران در زمینه برنامه ریزی برای ساخت و نگهداری و تعمیرات و جلوگیری از وقفه در عملیات حفاری، انجام خدمات فنی یکپارچه جانبی و تولید نرم افزار‌های کاربردی در صنعت حفاری، گفت: دستگاه فرآورش نفت جدید از نظر کارآیی و سرعت عمل با دستگاه‌های موجود ساخت داخل در کشور و نخستین دستگاه ساخته شده در شرکت وجه تمایز قابل توجهی دارد.

وی افزود: در حالی که تجهیزات نسل اول دستگاه‌های فرآورش داخلی بر روی سه دستگاه تریلر استقرار و دستگاه نخست ساخت شرکت بر روی دو دستگاه تریلر متمرکز شده است، دومین دستگاه فرآورش سیار نفت شرکت ملی حفاری بر روی یک دستگاه تریلر جاسازی و مونتاژ گردیده و از این جهت جابجایی، استقرار و زمان نصب و راه اندازی و عملیاتی شدن آن بسیار کوتاه و از سرعت عمل و همچنین قابلیت اطمینان کارکرد بالاتری نسبت به سایر دستگاه‌های موجود برخوردار است.

مکوندی اظهار کرد: متخصصان و کارکنان متعهد و تلاشگر مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت پس از ارائه مجموعه سیار فرآورش نفت شماره یک با توجه به امکان سنجی مناسب بازار کار و بررسی ظرفیت مناسب درخواست‌های کارفرمایان برای چند سال آینده اقدام به طراحی، ساخت و راه اندازی مجموعه دوم در کمتر از یکسال کردند و با جمع آوری تجهیزات و ابزارآلات موجود و به روز رسانی و ارتقای کیفی این مجموعه را آماده و در اولین گام با هماهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر روی دو حلقه چاه ۳۷ و ۳۸ میدان نفتی لالی در گستره فعالیت شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان برای تست میدانی در مدار عملیات قرار دادند که فعالیت کًمی و کیفی آن از سوی کارفرما تایید شد.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران اضافع کرد: دستگاه فرآورش سیار نفت برای فرآوری نفت خام در محل چاه‌های نفت به کار می‌رود و حذف ناخالصی‌ها مانند آب، نمک، رسوبات و گاز‌های همراه از نفت توسط آن انجام می‌شود و به خط لوله انتقال یا واحد‌های پالایش پالایشگاه‌ها ارسال می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه این دستگاه پس از انجام موفق تست‌های میدانی هم اکنون در تعمیر چاه‌های نفتی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز بکارگیری گردیده است، گفت: دستگاه فرآورش سیار نفت به طور خاص برای فرآوری نفت خام در محل چاه‌های نفت به ویژه در مراحل اولیه تولید و یا در چاه‌هایی که نیاز به تعمیر و نگهداری دارند طراحی شده است و با انتقال نفت خام تصفیه شده به واحد‌های بهره برداری تولید نفت افزایش می‌یابد و از هدر رفتن آن جلوگیری به عمل می‌آید و با کاهش سوزاندن نفت خام در محل چاه از آلودگی‌های زیست محیطی به ویژه در آب‌های سطحی و هوا پیشگیری می‌شود.

مکوندی با بیان اینکه نظر به سیاستگذاری‌های وزارت نفت در ممنوعیت سوزاندن نفت در گودال‌های سوخت به منظور رعایت استاندارد‌های زیست محیطی به کارگیری دستگاه فرآورش سیار نفت در اولویت درخواست‌های کارفرمایان قرار گرفت، افزود: این دستگاه قابلیت تولید دبی حداکثر پنج هزار بشکه در روز با ۸۰۰ پام فشار پمپاژ را دارد و عملکرد آن از نظر حفاظت از محیط زیست، حفظ دارایی‌های شرکت و جنبه‌های اقتصادی بسیار با اهمیت می‌باشد.

منبع صدا و سیما