اتحاد مقدسی که رهبر معظم انقلاب به حفظ آن تاکید دارند + فیلم

توصیه مهم اخیر رهبر انقلاب برای حفظ اتحاد مقدس به اهل بیان، اهل قلم و آنهایی که توییت میزنند

باشگاه خبرنگاران جوان - مرور فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حفظ اتحاد مقدس مردم ایران در مقابل توطئه دشمنان و وظبقه مهم اهل بیان، اهل قلم و آنهایی که توییت میزنند.

