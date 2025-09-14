مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: پنج هزار و ۸۸۴ تن انار از ابتدای شهریور تاکنون از سطح باغات این استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید نارویی اظهار کرد: ۲ هزار و ۶۶۰ هکتار از باغات سیستان و بلوچستان را انار تشکیل میدهد که ۲ هزار و ۴۶۰ هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.
وی با بیان اینکه برداشت انار در سیستان و بلوچستان از نیمه اول شهریور شروع و تا آذرماه ادامه دارد، افزود: متوسط عملکرد میوه انار در استان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن در هکتار است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: امسال پیشبینی میشود ۳۱ هزار و ۲۴۰ تن انار از سطح باغات استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی ادامه داد: مهمترین نوع انار در سیستان و بلوچستان که شهرت جهانی دارد انار یک کیلوگرمی سنگان و از دیگر ارقام عمده انار کشت شده ملس ساوه، شهسوار، بی دانه فردوس و رباب مهریز است.
نارویی افزود: انار برداشت شده از باغات سیستان و بلوچستان علاوهبر تازه خوری برای مصارف دیگر از جمله رب انار، ادویه محلی و رنگ رزی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به خواص انار اظهارکرد: این میوه علاوهبر خواص آنتی اکسیدانی منبع خوبی از انواع ویتامینها از جمله ویتامین A، C و E و اسید فولیک است.
منبع جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان